Incubo a Eupilio, attaccato da decine di vespe nel bosco: operaio finisce in ospedale

Eupilio (Como), 6 luglio 2025 – È stato colto da un malore, dopo essere stato ripetutamente punto da alcune vespe. Per il suo soccorso, oltre al personale medico del 118 è stata necessaria la presenza dei vigili del fuoco, chiamati questa mattina alle 8.30 in via Cornizzolo a Eupilio, in una zona boschiva.

Punto dalle vespe mentre stava lavorando

Qui stava lavorando un operaio di 67 anni, impegnato in attività forestali: inavvertitamente potrebbe aver mosso un nido di vespe, che si sono scagliate contro di lui, pungendolo più volte e avvelenandolo, al punto da causargli un malore con conseguenze tutt’altro che lievi.

L’intervento nei boschi di Eupilio

In posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Canzo, assieme a una squadra specialista Saf (vale a dire specializzata in operazioni di soccorso "Speleo Alpino Fluviale"), partita da Como: una volta in posto, hanno raggiunto l’infortunato con una manovra di calata e successivo recupero, consentendo così l’intervento del 118 e il suo soccorso.

I soccorsi e l’arrivo in ospedale

L'uomo è stato portato in ospedale a Erba in codice giallo, dove è stato subito sottoposto a cure per ridimensionare gli effetti del veleno iniettato durante le punture. Le sue condizioni si sarebbero rivelate piuttosto serie, anche se per fortuna non corre pericolo di vita.