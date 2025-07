Bomba d’acqua su Milano: nubifragio con raffiche di vento e fulmini. Prima il cielo nero, poi in pochi istanti la tempesta

Milano, 6 luglio 2025 – Il maltempo annunciato nelle scorse ore è arrivato. Intorno alle 17.45 un violento temporale ha iniziato ad abbattersi sulla città. Il cielo in pochi minuti si è fatto nero poi è arrivata la pioggia torrenziale, accompagnata da raffiche di vento e fulmini. Le strade sono state rapidamente inondate dall’acqua: impossibile per chi si trovava a piedi in quel momento procedere, vista l’intensità delle precipitazioni. In centro in tanti hanno cercato riparo nei negozi o negli altri dei palazzi. Critica anche la circolazione per i mezzi, a causa della pioggia e anche della scarsa visibilità. Numerose le telefonate giunte alla centrale dei vigili del fuoco con segnalazioni soprattutto di oggetti e alberi pericolanti.

Per tutta serata odierna e fino alle 6 di domani sarà allerta arancione per forti temporali non solo a Milano ma in tutta la Lombardia. Oggi i parchi e giardini cittadini sono rimasti chiusi. L’assessore alla protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, rassicura sullo stato di preparazione del sistema cittadino di Protezione civile: "La vasca del Seveso è stata svuotata ed è pronta ad accogliere l'onda di piena. In zona Ponte Lambro, in via Vittorini, sono state posizionate le barriere mobili per proteggere il quartiere e, in caso di risalita dei livelli del Lambro, verranno attivate". Il Comune invita i cittadini alla prudenza nelle prossime ore.