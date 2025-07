Schianto frontale a Campospinoso: muore donna di 62 anni di Broni

Campospinoso Albaredo (Pavia), 6 luglio 2025 - Lo schianto tra le due auto è stato molto violento. E una donna di 62 anni è morta sul colpo. Il tragico incidente è successo poco prima delle 6.30 di oggi, domenica 6 luglio, sulla Statale 617 "Bronese" nel comune di Campospinoso Albaredo, pochi chilometri dopo il ponte della Becca verso l'Oltrepò, all'ingresso del centro abitato di Campospinoso, in corrispondenza dell'incrocio con la Sp55 verso San Cipriano. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Broni, della Compagnia di Stradella, intervenuti sul posto per i rilievi.

Impatto frontale, coppia di Broni

Non c'è stato scampo per una ecuadoregna di 62 anni residente a Broni; 3 feriti, di cui due in codice rosso (foto Torres)

Le due auto hanno evidenti danni nella parte anteriore, quindi l'impatto è stato frontale, anche se dopo il violento urto sono terminate affiancate al centro della carreggiata. In fase di accertamento anche le direzioni di marcia dei due veicoli prima dell'impatto, ma vista la corrispondenza dell'incrocio non è escluso che uno dei due mezzi abbia omesso la precedenza in immissione o svolta. I danni visivamente peggiori li ha riportati la Citroen C3 con a bordo una coppia residente a Broni, entrambi 62enni: l'uomo al volante è stato trasportato con l'ambulanza in codice rosso al San Matteo di Pavia, mentre per la donna che era seduta al suo fianco, originaria dell'Ecuador ma residente allo stesso domicilio a Broni, non c'è stato purtroppo nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto.

Due giovani ferite di Stradellino

Gravi anche le conseguenze per le due giovani donne, entrambe residenti in comune dello Stradellino, che erano a bordo dell'altra auto, una Volkswagen T-Roc: la passeggera 28enne è stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso al Niguarda di Milano, mentre la 24enne che era alla guida ha riportato le conseguenze meno gravi, comunque portata in ospedale, al San Matteo di Pavia, con l'ambulanza in codice giallo.