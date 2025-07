Crolla un albero: morta una donna. Tragedia del maltempo a Robecchetto con Induno

Il maltempo che si è abbattuto sulla Lombardia ha causato una vittima nel comune di Robecchetto con Induno, piccolo centro non distante dal Naviglio Grande, tra Cuggiono e Castano Primo, in provincia di Milano. Lo riferisce il primo bilancio dei vigili del fuoco dopo la tempesta di vento e acqua che si è abbattuta in tutta la provincia meneghina.

L'intervento dei vigili del fuoco sull'alzaia del naviglio grande a Robecchetto con Induno

Una donna di San Vittore Olona ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, domenica 6 luglio, colpita mortalmente dalla caduta di un grosso albero durante una passeggiata nei boschi di Robecchetto. La tragedia si è consumata all’improvviso mentre la vittima, una 63enne, stava rientrando da una camminata insieme ad altre due persone, un uomo e una donna. Improvvisamente, forse per una folata di vento o per la pioggia insistente che aveva reso il terreno instabile, un albero di grandi dimensioni è crollato travolgendo il gruppo. La donna è rimasta schiacciata, inutili purtroppo i soccorsi: è morta sul colpo.

I due accompagnatori sono rimasti feriti. La donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo, mentre l’uomo è stato trasferito con un’ambulanza all’ospedale di Legnano, anche lui in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto in una zona verde tra le più frequentate della valle del Ticino, dove tante persone, soprattutto nei fine settimana, si recano per passeggiate e attività all’aperto. Le condizioni meteo, però, erano peggiorate in modo repentino nel pomeriggio: pioggia intensa, vento forte e terreno già appesantito dai temporali dei giorni scorsi. Una combinazione che, secondo i primi rilievi, potrebbe aver provocato il cedimento delle radici e la caduta dell’albero.

In queste ore sono numerosi gli interventi che i vigili del fuoco del Comando di Milano stanno effettuando. Tutte le squadre di soccorso sono impegnate nel tentativo di arginare i danni causati dalle forti raffiche di vento e pioggia.