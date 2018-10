Brescia, 16 ottobre 2018 - La voce inconfondibile di Mario Biondi per Airc, a sostegno della ricerca per la lotta contro il tumore. E’ aperta la prevendita per il concerto che l’artista catanese terrà al teatro Grande di Brescia martedì 6 novembre. Uno spettacolo dove musica e voce si fonderanno nelle sonorità soul e jazz che contraddistinguono Biondi che, per l’occasione, proporrà al pubblico una selezione dei brani che lo hanno reso famoso.

"Invito il pubblico a non mancare", ha detto nella presentazione dell’iniziativa con il sindaco Emilio Del Bono, il sovrintendenze del teatro Grande, Umberto Angelini, e il consigliere del comitato Lombardia Airc, Esmeralda Gnutti. Quest’ultima ha ricordato i numeri dei precedenti concerti al Grande, che hanno consentito di raccogliere 380mila euro, per una media di 95mila euro all’anno, destinati per lo più alla ricerca sui tumori pediatrici. Quest’anno, invece, ci si concentrerà sul cancro del polmone, che è la prima causa di morte per tumore nei maschi, la terza nelle donne.