Musei gratis a Milano e in Lombardia domenica 7 aprile: l’elenco dei siti culturali aperti

Milano, 4 aprile 2024 – Domenica 7 aprile si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che invita a scoprire gratis il patrimonio artistico, culturale, storico conservato nei musei del Paese. L’ingresso gratuito è previsto ogni prima domenica del mese, nei musei statali e civici, nei parchi archeologici statali.

Gli orari di visita restano invariati rispetto alle altre domeniche e in alcuni siti è prevista la prenotazione. Si tratta di un appuntamento sempre più apprezzato a giudicare dai numeri in crescita, l’affluenza di domenica 3 marzo è stata di ben 308.501 persone, 237.796 a febbraio, 150.193 a gennaio.

Ecco la guida ai siti che si potranno visitare a Milano e in tutta la Lombardia senza pagare il biglietto d’ingresso, sul sito del MiC è possibile consultare l’elenco aggiornato in tempo reale dai siti che aderiscono all’iniziativa.

Sabato 6 e domenica 7 aprile è anche il weekend di “Disegniamo l’arte”, l’iniziativa primaverile organizzata da “Abbonamento Musei” per avvicinare le bambine e i bambini ai musei attraverso il disegno. L’edizione 2024 è dedicata al tema della natura.

Visita gratis domenica 7 aprile alla Pinacoteca di Brera nel cuore di Milano. Nelle 38 sale si possono ammirare i capolavori di grandi artisti italiani e stranieri dal XIV al XIX tra i quali la Pala Montefeltro di Piero della Francesca, il Cristo morto di Andrea Mantegna, lo Sposalizio della Vergine di Raffaello, la Cena in Emmaus di Caravaggio, Il bacio di Hayez.

Con le donazioni Jesi e Vitali (1976 e 1984) alla collezione si aggiungono dipinti e sculture del Novecento con opere di Picasso, Boccioni, Modigliani, Arturo Martini, Marino Marini, Morandi, Carrà, de Pisis, Arturo Martini, Giacometti. La prenotazione è obbligatoria su brerabooking.org, non sono ammessi i gruppi.

Al Museo del Cenacolo Vinciano in Santa Maria delle Grazie per ammirare l'Ultima Cena di Leonardo Da Vinci occorre sempre la prenotazione, i biglietti per la prima domenica del mese a ingresso gratuito sono disponibili, esclusivamente on line, a partire dalle ore 12 del mercoledì precedente.

A Milano aperti anche i Musei del Castello Sforzesco dove l’ingresso è gratuito anche ogni primo e terzo martedì dalle ore 14 oltre alla prima domenica del mese (non si possono effettuare prenotazioni).

L'ingresso è gratuito anche alla collezione permanente del Museo del Novecento (senza prenotazione), alla GAM, al Museo di Storia Naturale e all’Acquario Civico. #domenicalmuseo anche alle Gallerie d’Italia Milano (piazza della Scala 6, ultimo accesso ore 18.30), l’Armani Silos che rinnova l’ingresso gratuito sia alla collezione permanente sia alla mostra temporanea Aldo Fallai per Giorgio Armani, 1977-2021. Non accettano prenotazioni, per accedere basta presentarsi direttamente alla biglietteria, fino al raggiungimento della capienza massima dello spazio. Infine ingresso gratuito anche alla Fondazione Luigi Rovati.

A Monza si potrà visitare la splendida Cappella Espiatoria, voluta da Vittorio Emanuele III, figlio e successore di Umberto I, per commemorare il luogo in cui il padre venne ucciso dall’anarchico Gaetano Bresci, il 29 luglio 1900. Il monumento è costituito da una cripta e da una cappella, sormontata da una stele.

All’interno è interamente decorata con preziosi mosaici che raffigurano un cielo stellato e i vari stemmi dei Savoia, qui sono ancora poste le corone in bronzo inviate da tutto il mondo come omaggio al re morto.

Ingresso gratis domenica 7 aprile al Castello Scaligero di Sirmione (nella foto) sul lago di Garda. Questa imponente fortezza medievale, risalente al 13° secolo, circondata dall'acqua su tutti i lati da mura merlate e torri angolari, serviva per difendere il borgo e controllare il porto. Si accede solo dal lungo ponte levatoio. La leggenda narra di Ebengardo e Arice, vittime di un tragico episodio che li condanna a vagare come fantasmi tra le mura del castello, aggiungendo fascino e mistero a questo sito storico.

Nel bresciano saranno aperte gratuitamente anche le Grotte di Catullo e il Museo Archeologico di Sirmione (dalle 9 alle 14); il MUPRE, Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica, Capo di Ponte (apertura dalle 10.00 alle 13.00; dalle 14.00 alle 18.00). Il Parco archeologico del teatro e dell’anfiteatro di Cividate Camuno; Il Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo, Capo di Ponte. Ingresso gratuito anche al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri, Capo di Ponte, al Santuario di Minerva di Breno.

#domenicalmuseo alla Villa Romana e Antiquarium a Desenzano del Garda (dalle 9 alle 14), il sito museale aderisce anche a “Disegnamo l’arte”, l’appuntamento è sabato 6 aprile con “L’affresco in villa: le nostre pareti decorate”, il fascino dei mosaici ancora presenti nell’area archeologica spesso offusca quello degli affreschi che dovevano decorare le sue stanze e che oggi sono conservati, in frammenti, in una delle sale dell’Antiquarium. Muniti di fogli e accompagnati i bambini andranno alla scoperta di queste decorazioni, di come venivano realizzate, scoprendo come, in fondo, la necessità di decorare le pareti delle abitazioni sia ancora oggi presente. Info e prenotazioni: drm-lom.villadesenzano@cultura.gov.it, 030 9143547.

Doppio appuntamento anche al Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica, Cividate Camuno, che domenica sarà visitabile gratuitamente dalle 8.30 alle 17. Mentre per “Disegnare l’arte” alle ore 15 c’è “Esplora, ordina e confronta!”, visita guidata per famiglie e bambini per conoscere la storia di Civitas Camunnorum in età romana. Sarà distribuita una scheda-gioco con cui i ragazzi e le ragazze si metteranno alla prova per descrivere alcuni dei reperti esposti e dovranno collocarli al posto giusto nelle sale del Museo. Infine potranno disegnare un oggetto antico e metterlo a confronto con uno moderno. Info e prenotazioni al numero 036 4344301

Aperta a Cremona la Villa Romana e Antiquarium di Palazzo Pignano. Nuova veste per i resti della villa tardoantica nell’area archeologica dove è ripresa della campagna di scavi.

L’area archeologica e l’Antiquarium, saranno comunque visitabili anche se parzialmente. La prima domenica di ogni mese inoltre ci sono le visite con la guida esperta di Astrid Bombelli.

Ingresso senza biglietto al Museo Archeologico Nazionale di Mantova e al Museo di Palazzo Ducale di Mantova. È attivo il servizio di visite guidate con partenza a orario fisso alle ore 10.10, 11.10, 12.10, 15.10 e 16.10, è possibile chiamare l'infopoint del museo per tutti i dettagli 0376352100.

Domenica gratis al Complesso Monumentale e Museo della Certosa di Pavia e al Museo archeologico nazionale della Lomellina a Vigevano. Quest’ultimo aderisce anche a “Disegniamo l’arte”, l’appuntamento per i più piccoli è sabato 6 aprile alle ore 11 con “Alla scoperta di vasi e coppe della Lomellina”.

Per l’occasione i visitatori, adulti e bambini, saranno guidati alla scoperta degli oggetti conservati in Museo, con particolare attenzione alle coppe, alcune decorate con motivi vegetali, alla loro storia, all’uso e ai materiali con cui venivano realizzate.

Al termine dell’esplorazione i bambini saranno invitati a riprodurre le decorazioni che più li hanno ispirati e scopriranno come spesso queste, così come forme e materiali, suggeriscano usi e significati. Informazioni e prenotazioni al numero: 0381.72940

E’ possibile visitare senza pagare il biglietto il Palazzo Besta a Teglio e il Parco delle incisioni rupestri con Rupe Magna di Grosio.

Ingresso gratis domenica 7 aprile all’Antiquarium e Parco archeologico di Castelseprio (Varese), questi gli orari: Area Archeologica del Castrum dalle 9.30 alle 17.30, Chiesa di Santa Maria Foris Portas dalle 9.30 alle 13.00, Antiquarium dalle 13.30 alle 17.30.

Inoltre, sempre domenica, dalle ore 11.00, 14.30 e 16.00 per “Disegnamo l’arte” è in programma “Scopriamo le rovine seguendo i piccoli abitanti del Castrum”, un viaggio tra le rovine seguendo i piccoli animali che spesso si posano su di esse. Farfalle, rane, lucertole e daranno lo spunto per raccontare i luoghi in cui trovano ristoro: oggi rovine, un tempo case, torri e mura.

Al termine della passeggiata i piccoli visitatori potranno disegnare liberamente ciò che hanno visto e comporre poi un acchiappasogni. Info e prenotazioni: parcoarcheologico.castelseprio@cultura.gov.it, telefono 033 1820438.