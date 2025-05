Brescia, torna la Spaccagambe: attesi più di 2.500 atleti da tutta Italia. Cos’è e perché si chiama così

Brescia, 2 maggio 2025 – Sabato 3 maggio a Brescia, tra Campo di Marte e sul Monte Maddalena sono attesi più di 2.500 atleti provenienti da tutta Italia per la 5° edizione della ‘Spaccagambe’, la gara non competitiva organizzata da Ginnastica militare dinamica italiana 1978.

“Perché si chiama così? Spaccagambe è il nome dell’ultimo esercizio della prima ora di allenamento. Un nome che fa paura solo a pensarlo, un esercizio tosto che in realtà è la combinazione di quattro attività diverse, con una funzionalità impressionante”: è così che la racconta il suo organizzatore Matteo Sainaghi, Ceo e fondatore di Ginnastica dinamica miltare italiana 1978, progetto a cui ha dato vita nel 2013 insieme a Mara Uggeri che oggi, con più di 60.000 iscritti e circa 500 centri in tutto lo stivale, è la società sportiva con più tesserati d’Italia e d’Europa, certificata e promossa come disciplina sportiva dal CONI attraverso il CSI.

“La Spaccagambe è nata ufficialmente nel 2021, dopo il Covid e, dai 500 iscritti della prima edizione siamo passati agli oltre 2.500 di quest’anno: persone che provengono da tutta Italia, donne e uomini in egual misura, pronti a sfidare sé stessi e i propri limiti in questa “gara” che gara non è - continua Sainaghi - è una manifestazione allenante, un momento inclusivo che ha l’obiettivo di consolidare disciplina e autodisciplina, in cui nessuno vince o perde (anche se, in maniera totalmente goliardica, vengono premiati i primi 3 e le prime 3 che arrivano al traguardo) ma tutti hanno modo di portarsi a casa il gran risultato di aver completato la prova e di aver trascorso una splendida giornata”.

Presentata nei giorni scorsi presso il Senato della Repubblica, l’allenamento si basa su tre principi. Ecco quali sono: