Weekend del 10, 11 e 12 maggio, cosa fare a Brescia e in provincia

Fine settimana ricchissimo di eventi quello che si svolgerà sabato e domenica. Si comincia da Adro, alle 17 a Palazzo Bargnani Dandolo, sede del Municipio, con l’appuntamento con il cenacolo letterario franciacortino ideato dall’Associazione In Vino Veritas presieduta da Mariuccia Ambrosini. Per il secondo anno La Franciacorta, le sue bellezze e le grandi persone, intellettuali e non solamente, che vi abitano o dimorano in Provincia di Brescia e Bergamo, saranno celebrati nel corso di un cenacolo letterario ispirato a quelli 800eschi. I premiati pure stavolta saranno giornalisti delle più importanti testate del territorio, comunicatori, poeti, registi, commediografi, vignettisti e persone che lavorano per promuovere la Franciacorta in vari modi e persino un militare che si è fregiato di ben due atti eroici salvando da annegamento certo altrettante persone, in occasioni distinte, mettendo così in luce il lavoro dell’Arma territoriale bresciana e bergamasca. Saranno anche ricordati imprenditori della zona. Si terminerà con un buffet a base di vini e prodotti franciacortini e con la musica di Valentina Giaconia.

Sempre sabato alle 15, questa volta, sarà inaugurato il curatissimo Parco Geologico di Coccaglio nel Parco degli Alpini, a Quartiere degli Orti, in via della Calcina. A curarlo con infinite attenzioni è stato il Gruppo Speleo Montorfano, coordinato dallo speleologo Franco di Prizio. Si potranno vedere documentazione cartografica e fotografica, fossili, minerali, rocce e molte altre curiosità frutto di decenni di lavoro e ricerca. Non solo. Come annunciato al pubblico lo scorso dicembre, la music band “Zani & Friends” apre il tour di concerti dedicati a sensibilizzare e a raccogliere fondi per l’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, partner ufficiale dell’iniziativa. La serata si terrà sabato 11 maggio alle 21, al Teatro Centro Lucia di Botticino (Brescia) ed è la prima degli appuntamenti pianificati nei teatri di tutto il territorio.

Sempre sabato a Valvestino si terrà la Serata a Lume di Stelle, a Cima Rest, con camminata di due ore da prenotare al numero 0365.745060 o a info@visitvalvestino.it. Ancora, a Iseo sabato 11 maggio, per festeggiare la riconsegna del lungolago a residenti e turisti, luci, musica e tanto divertimento caratterizzeranno l'intera serata. Trattandosi di uno spettacolo "piromusicale", l'intrattenimento sarà udibile solo ed esclusivamente nel tratto di lungolago ricompreso fra Porto Gabriele Rosa e largo Bettoni.

Domenica 12 maggio gli Infermieri di ASST Garda incontreranno i cittadini per un momento di informazione, formazione ed educazione sanitaria tramite dimostrazioni di Rianimazione Cardiopolmonare (BLSD), rilevazione di pressione, saturazione e glicemia. A Gavardo, all’ingresso dell’ospedale dalle ore 10 alle ore 17, a Desenzano del Garda, in Piazza Cappelletti dalle ore 10 alle ore 17 e a Manerbio in piazza Italia dalle ore 10 alle ore 17.

Per chi vuole godersi le bellezze della Franciacorta domenica mattina alle 9 dal municipio di Cazzago San Martino partirà la “Biciclettata in Fiore” che condurrà alla scoperta dei luoghi più pittoreschi del territorio. Il percorso è adatto a tutti. Sabato a Iseo e Clusane tutti potranno vedere la mostra GAME <> CARE, di Stefano Bombardieri, a cura di Anna Lisa Ghirardi, il cui percorso espositivo en plein air si compone di nove sculture su scala monumentale, collocate sul lungolago del Comune di Iseo, della sua frazione Clusane d’Iseo e lungo vie, piazze e passeggiate in prossimità di edifici simbolo della storia artistico architettonica del luogo, come il Castello Oldofredi, la Pieve di Sant’Andrea e la Chiesa di San Silvestro. Domenica, infine, sarà inaugurato il parco DNA di Quinzano d’Oglio, con spettacoli Cosplay, attività per animali e con animali, stand gastronomici e molto altro.