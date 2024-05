Arriva il Gardaland Summer Festival: il 22 giugno si balla e canta con gli Articolo 31

Brescia – "Un urlo per gli Articolo 31!”: a Gardaland c’è attesa per uno degli appuntamenti più divertenti in calendario. Si tratta del Gardaland Summer Festival, l’evento musicale dell’estate in collaborazione con RTL 102.5, il 22 giugno fino all’1 di notte, con special guest proprio gli Articolo 31. J-Ax e DJ Jad trasformeranno piazza Jumanji in una discoteca a cielo aperto, si ballerà e si canterà sulle note rap delle loro hit. Dalle intramontabili "Domani smetto", “Tranqi Funky” e "Italiano medio" fino ai brandi di Protomaranza, il nuovo album di inediti pubblicato a maggio 2024, a 31 anni dal loro primo album (“strade di città, 1996”).

Ma l’estate di Gardaland riserva tante altre sorprese. Dopo l’apertura di LEGOLAND® Water Park il primo parco acquatico a tema LEGO® in Europa, il parco divertimenti arricchisce la programmazione con due imperdibili appuntamenti! In attesa dell’inaugurazione ufficiale della nuovissima Wolf Legend, la nuova e scenografica Drop & Twist Tower per famiglie amanti del brivido e temerari di ogni età, da sabato 15 giugno e fino all’8 settembre con Night is Magic il divertimento al Parco è prolungato fino alle 23.