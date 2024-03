A Brescia il mondo del Barbecue è protagonista: dal 5 all’8 aprile la prima edizione di BBQ Expo

Brescia, 27 marzo 2024 – È la prima ed unica fiera nel suo genere in Italia, interamente dedicata all’affascinante mondo del barbecue e alle sue infinite sfaccettature. È la prima edizione di BBQ Expo in programma dal 5 all’8 Aprile 2024 negli spazi del polo fieristico di Brescia.

Un’esposizione dedicata a questa tecnica di cottura nata nel 1952 a Chicago con l’invenzione del primo braciere con coperchio amatoriale chiamato Kettle. Quattro giorni dedicati all’unica forma di cucina nativa degli Stati Uniti, che ha trasformato un metodo di cottura in un vero e proprio movimento culturale di espressione gastronomica.

L'evento sarà un'occasione per conoscere cultura e tecniche di cottura del barbecue made in Usa, tra cui spicca l'affascinante metodo del "low and slow" dell'American bbq, ma non solo.

L'Italia, con ben 24 milioni di grigliate organizzate ogni anno, dimostra un crescente interesse per questa tradizione culinaria e Marco Agostini, appassionato grigliatore autodidatta dal 2000, oggi tra i massimi esperti italiani di cucina con il barbecue, sarà uno dei protagonisti degli eventi in calendario e condividerà con il pubblico i segreti di questa arte culinaria, svelando i trucchi per ottenere i piatti più succulenti e gustosi.

"In Italia è cresciuto sempre di più l’interesse per questo nuovo metodo di cottura nei primi anni Duemila, - spiega Agostini - quando è esplosa la curiosità per questo tipo di cucina. La chiave di volta? Senza dubbio il pulled pork e le ribs: quando gli italiani hanno scoperto che esisteva una costina più tenera e saporita rispetto a quella che solitamente bruciacchiavano sulla griglia del campeggio se ne sono innamorati, andando alla scoperta del barbecue nelle sue varie espressioni”.

Ci sarà spazio anche al barbecue giapponese, poco conosciuto ma altrettanto affascinante come ad esempio il teppanyaki, che prevede l'utilizzo di una piastra a vista che permette un'interpretazione scenografica ma anche l’infinita varietà di yakitori, spiedini di pollo con marinature diverse.

E poi lo yakiniku, con la classica crosticina che rende la carne particolarmente saporita, o il teriyaki, che noi conosciamo per il nome della salsa, ma in realtà è la tecnica di cottura dove il cibo viene continuamente rivoltato sulla fonte di calore.

Una delle attrazioni principali sarà la Smokin' Ribs Showdown, una gara culinaria della prestigiosa Kcbs Kansas City Barbecue Society, che vedrà sfidarsi i migliori team europei nella preparazione delle costine di maiale in puro stile americano.

L’appuntamento è sabato 6 aprile con due round di One-Meat Ribs. La prova consiste nella cottura di costine di maiale affumicate a bassa temperatura per 5-6 ore.

La preparazione prevede una sola delle quattro categorie, che per tradizione sono punta di petto di manzo, spalla di maiale, costine di maiale e pollo. Per la prima volta in Italia e in Europa, ci sarà un doppio One Meat Ribs in un'unica giornata dove verranno consegnati due box, ma solo di costine.

Sarà presente Miss BBQ Edith Mattiuzzo, una pioniera nel suo campo, che condividerà la sua passione per il barbecue e presenterà i suoi affumicatori unici. "Il mio obiettivo è sempre stato quello di rendere il mondo del barbecue accessibile anche alle donne, - afferma Mattiuzzo - Spero di ispirare altre donne a entrare in questo affascinante mondo".

Ci sarà anche incontro con la Nazionale Italiana Macellai svelerà i segreti del disosso, insegnerà a ricavare i principali tagli BBQ American style del bovino, darà anche i consigli utili per imparare a dialogare con il proprio macellaio.

Durante la fiera i visitatori hanno l'opportunità di partecipare a show cooking, assaggiare prelibatezze preparate dai migliori maestri della griglia e acquistare direttamente dispositivi e accessori per cucinare all'aria aperta, provenienti da ogni parte del mondo.

Kettle, kamado, trolley, cassonati, bullet smoker, cabinet, gravity, offset e drum smoker, girarrosti ma non solo. Coltelli, taglieri, affumicatori, pietre laviche, spezie, salse, gin, tagli pregiati di carne e combustili, solo per citarne alcuni.