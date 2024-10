Weekend del 26 e 27 ottobre, dal teatro al salmì: eventi e appuntamenti in provincia di Brescia

Brescia – Il lago d’Iseo a favore della lotta contro la violenza e del sostegno delle persone meno fortunate. Lovere questo sabato ospiterà un'importante iniziativa teatrale per sostenere l'associazione Dieci, fondata da Erika Patti, madre di Andrea e Davide, tragicamente uccisi dal padre a Ono San Pietro il 16 luglio 2013. Con il ricavato dello spettacolo saranno supportate anche Oltre Noi, che si occupa di disabilità, e Fulvia Con Noi, attiva nel sostegno ai bambini affetti da leucemia nell'area dell'alto Sebino e della Valle Camonica. La compagnia teatrale New Coat of Theatre (NCOT) di Marone porterà in scena "Romeo + Giulietta" sabato 26 ottobre, alle 20.45, al Teatro Crystal di Lovere. Il musical, reinterpretato su musiche di Riccardo Cocciante, è diretto da Carlo Hasan e Chiara Petrone e coinvolge dieci cantanti, sei ballerine e quattro schermidori.

A Corte Franca sabato 26, invece si aprirà la rassegna “Alla Scoperta del salmì”. La Promo Corte Franca, per l’ospitalità di Asd Cortefranca, propone la cena d’inaugurazione dei “Alla Scoperta del Salmì” al costo di 35 euro e con un menù speciale servito nel Centro Sportivo di Timoline, naturalmente tutto a base di salmì e selvaggina. Prenotazioni 339.7496814.

Sempre sabato 26 a Travagliato a Cascina Martor di svolgerà il mercato “El Nostrà dei piccoli produttori”. L’appuntamento inizierà alle 12. In vendita ci saranno ortaggi, frutta, salumi, erbe selvatiche sciroppi, miele e molto altro.

Domenica 27 ottobre a Ghedi si terrà la camminata “Fit and Music” al costo di 8 euro. La partenza è fissata in due turni: alle 8.45 e alle 10.15. è possibile prenotare le proprie cuffie al numero 3391865682. Si imparerà a svolgere esercizi di fitness al ritmo della musica. A Brescia, per tutto il fine settimana, si svolge Mysteria, Festival delle Culture Fantastiche. Ideato e promosso da Cieli Vibranti, Visionaria e Scena Urbana è un nuovo progetto che trasformerà il Castello di Brescia nella casa della fantasia, mescolando musica, letteratura, tecnologia e spettacolo.