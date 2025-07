Ferita dopo una frenata sul pullman, si scopre che è irregolare: denunciata

Monza, 2 luglio 2025 - Ferita per una frenata del pullman dove viaggiava, ha finito per farsi denunciare dagli uomini della Polizia locale monzese perché irregolare. E' successo martedì pomeriggio ad una quarantenne straniera.

La donna era una passeggera dell'autobus di linea z222 che, verso le 14.30, dopo una frenata in via Cavallotti a Monza, è rimasta ferita ed è stata trasportata al Policlinico di Monza. Ma durante gli accertamenti sul conto della donna, gli agenti hanno scoperto che era irregolare quindi è stata denunciata per violazione della normativa sull'immigrazione e fotosegnalata.