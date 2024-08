Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend dal 30 agosto all’1 settembre 2024

Milano, 29 agosto 2024 – L’estate non è ancora finita. Ecco cosa fare in questo fine settimana se si è tornati dalle vacanze, prima di ripartire con la solita routine. Partiamo come sempre da Milano per proseguire con una selezione di appuntamenti che spazia in tutta la Lombardia. Eventi e spazi dedicati: un filo rosso Ferrari lega in queste ore Monza, Milano e Maranello con il Gran Premio Formula 1 di Monza sul circuito italiano, conosciuto per i lunghi rettilinei e le curve veloci: uno degli eventi più attesi della stagione e non solo per gli appassionati della Scuderia. Sempre a Milano chiudono le Sere dei Mercanti, mentre per i più piccoli tornano i BAM Community Day nel segno dell’educazione sostenibile. E torna, in uno dei borghi medievali più belli della Lombardia, la Biennale di Soncino a Marco, mentre i volontari del Touring Club Italiano aprono a Pavia due tesori: il Museo Diocesano e la Basilica di S. Michele Maggiore. E ancora, sagre, musica, arte e appuntamenti all’aperta tra natura e sport.

Leggi anche: Meteo Milano e Lombardia: agosto finisce con caldo intenso

Il Villaggio in Darsena per Il Gran Premio di Formula 1

Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2024, Monza, dal 30 agosto all'1 settembre

Come da tradizione, ogni primo fine settimana di settembre, i motori tornano a scaldarsi sul circuito di Monza. Anche quest’anno, il Pirelli Gran Premio d'Italia 2024 invade Milano, con la marea rossa dei tifosi Ferrari che si riversa per le strade. Dal 29 agosto al 1 settembre, Piazza XXIV Maggio si trasforma in un Villaggio dedicato alla Formula 1. Qui potrai immergerti nell'atmosfera del Gran Premio con attività a tema motori: una riproduzione di un’automobile Scuderia Ferrari HP, un simulatore di guida per provare la sensazione di correre in pista, DJ set, e ospiti speciali a sorpresa. Per partecipare, è necessario iscriversi gratuitamente online. Gli orari di apertura sono giovedì dalle 16:00 alle 24:00, venerdì dalle 14:00 alle 24:00, sabato dalle 14:00 all’1:00 e domenica dalle 13:00 alle 24:00.

The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%

Sempre in concomitanza con il Gran Premio d’Italia, dal 29 agosto al 1 settembre, Piazza XXIV Maggio ospita The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%, uno spazio dedicato agli appassionati di Formula 1 e tifosi della Ferrari. L’evento celebra la partnership tra Peroni Nastro Azzurro 0.0% e Scuderia Ferrari, offrendo un’esperienza immersiva che ricrea l’emozione della pista. Tra le attività, una showcar della Scuderia Ferrari Hp, un simulatore di guida, DJ set, ospiti speciali. E’ possibile registrarsi gratuitamente qui e ricevere un QR code per accedere facilmente a tutte le attività.

L’arte contemporanea al Gallia

Dal 29 agosto al 5 settembre, l’Excelsior Hotel Gallia di Milano ospita l’arte contemporanea per celebrare il Gran Premio di Monza. In collaborazione con la Galleria Deodato Arte, l’hotel espone opere ispirate al mondo dell’automobilismo. Tra le opere esposte, c'è quella creata appositamente per l’occasione dall’artista Daniele Fortuna. I visitatori potranno ammirare opere che esplorano il tema della velocità e della passione per i motori, tra cui lavori di Mr. Brainwash, Mr. Savethewall e Marco Lodola. Le opere in mostra includono colori vivaci, messaggi di positività, e creazioni che utilizzano luci al neon e LED per rendere omaggio alla cultura automobilistica italiana.

Estate al Castello: tra tango e dj set

Nel penultimo weekend di programmazione, Estate al Castello propone tre serate tra danza e musica. Venerdì 30 agosto, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Milano presenta "Stasera Tango!", un viaggio musicale per le vie di Buenos Aires, seguendo le musiche di Astor Piazzolla. Sabato 31, protagonista sarà la House music con Joe T Vannelli e la crew di Supalova, evento che celebra i 20 anni di House music. Domenica 1 settembre, Le Cannibale presenta i DJ set di Venerus e Hiroko Hacci, che esplorano vari generi musicali e portano una visione innovativa sulla scena elettronica mondiale.

Le Sere dei Mercanti: ultimo appuntamento

Domenica 1 settembre, si chiude la rassegna di cinema, musica, letteratura e incontri nella storica Piazza Mercanti. La serata finale inizia con un concerto gratuito del Francesco Cavestri Trio alle 19:30, seguito alle 20:30 dalla proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. La rassegna, che si è svolta per tutta l’estate, ha offerto un ricco programma di eventi, con concerti, proiezioni di film, incontri con registi e prime visioni.

Mozart in Sant’Antonio Abate

Venerdì 30 agosto, la Chiesa di Sant’Antonio Abate ospita una serata speciale con il concerto "Bella musica" dei Giovani Ambasciatori di European Mozart Ways. Gli studenti di musica provenienti da Austria, Germania e Italia eseguiranno brani di Bach, Rabaud, Mascagni e Mozart, rievocando il primo viaggio in Italia del giovane Mozart. L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Belvedere Experience al Palazzo Lombardia

Domenica 1 settembre, dalle 10:00 alle 18:00, il Belvedere Berlusconi al 39º piano di Palazzo Lombardia apre gratuitamente per ammirare la città dall’alto. L'accesso è gratuito con registrazione. Ecco qui come prenotare.

A misura di bambino

Non solo per i più piccoli tornano dal primo settembre i BAM Community Day. Con Internazionale KIDS vengono affrontati il tema dell’educazione sostenibile tra laboratori e passeggiate, ma non solo, tornano anche i momenti di gioco intergenerazionale di burraco e bocce e la passeggiata botanica per cercare di rendere il rientro dalle vacanze più divertente ed imparare qualcosa di più. Gli eventi da prenotare qui, sono gratuiti.

Mentre il Civico Museo Archeologico organizza una caccia al tesoro per i ragazzi dai 7 agli 11 anni sabato 31 agosto alle 11:30: "I capolavori del museo – Junior edition". I bambini potranno scoprire i capolavori conservati nelle diverse sezioni del museo, viaggiando tra Greci, Egizi, Etruschi e Romani. Al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, sabato e domenica, continuano i laboratori per bambini e ragazzi, tra cui "Una missione su base Marte", dove i partecipanti vestono i panni di astronauti in missione sul Pianeta Rosso. Prenotazione obbligatoria. Al Festival Vistamare, alla spiaggetta del Parco delle Cave, i più piccoli possono immergersi con la realtà virtuale nelle aree marine protette e partecipare a laboratori scientifici. Al calare del sole, proiezione di film a tema blu.

Triennale di Milano

C’è tempo fino a domenica 1 settembre per visitare il percorso espositivo del Museo del Design Italiano alla Triennale di Milano, nato per celebrare il centenario dell’istituzione. Fino al 1 settembre, è possibile ammirare circa 330 oggetti della Collezione permanente, che raccontano la storia del design italiano attraverso ricostruzioni di interni domestici. Da non perdere anche la mostra temporanea “La casa imperfetta” dedicata alla designer francese Inga Sempé e l'installazione di Philippe Starck dedicata ad Alessandro Mendini. Dal 2 settembre, attuale del Museo del Design Italiano, che da ottobre si rinnova con un nuovo percorso espositivo sulla relazione tra design e moda.

La 10 Miglia del Castello

Domenica 1 settembre si terrà la 10 Miglia del Castello, una gara podistica inserita nel calendario regionale FIDAL, che offre ai partecipanti l'opportunità di correre intorno al suggestivo lago di Endine, in Val Cavallina. La competizione partirà dall'area sportiva di Endine Gaiano (Bergamo) e proseguirà lungo la SS42 verso Ranzanico, con splendide viste panoramiche sul lago e le montagne circostanti. La corsa attraverserà anche le pittoresche piazze di Monasterolo del Castello e San Felice, offrendo un'esperienza immersa nella natura incontaminata. I pettorali potranno essere ritirati sabato 31 agosto e domenica 1 settembre prima della gara fino alle ore 8.50.

Fungolandia

Fungolandia, Sinfonie all'alba (monte Avaro), Alta Val Brembana

In Alta Val brembana torna “Fungolandia”, con escursioni, degustazioni, laboratori e spettacoli negli 11 comuni altobrembani. Alcuni sono commestibili, altri velenosi; alcuni si raccolgono da terra, mentre altri non sono visibili a occhio nudo. Pensata per condurre i partecipanti in un viaggio alla scoperta del curioso mondo dei funghi, torna con la sua 19ª edizione della rassegna di Altobrembo: da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre, nove giorni di iniziative per accompagnare bambini e adulti nella natura incontaminata dell’Alta Valle Brembana. Si parte sabato 31 agosto con un laboratorio di degustazione per famiglie con protagonisti i formaggi della Valle Brembana a Olmo al Brembo (BG), il concerto del violinista Jacopo Ogliari a chiusura della visita nel borgo di Averara, e una serata speciale a Piazza Brembana. La giornata di domenica 1° settembre inizia con un concerto di musica jazz all’alba ai Piani dell’Avaro a Cusio, seguito dall’escursione “Natura silenziosa”, aperta a tutti e organizzata in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi - sezione di Bergamo per conoscere la natura attraverso il linguaggio dei segni; e il concerto finale a lume di candela nell’incantato borgo di Sparavera a Mezzoldo. Ma gli eventi non finiscono, qui potete consultare il programma completo, orari ed eventuali costi di partecipazione.

Sagra degli arrosticini e della cacio e pepe

Torna in Piazzale Alpini a Bergamo la Sagra degli Arrosticini e della Cacio e Pepe. Un evento imperdibile dedicato a due delle specialità della cucina italiana: gli irresistibili arrosticini abruzzesi cotti alla brace e la pasta cacio e pepe romana sono i protagonisti della sagra. La cucina è aperta tutte le sere, dalle 19.00 alle 23.00 da venerdì 23 agosto a domenica 1 settembre. La domenica è aperta anche a pranzo, dalle 12.00 alle 15.00

Valle Trompia Bike Festival 2024

Su e giù lungo i tracciati della Greenway delle Valli Resilienti della Valle Trompia per una due giorni, con pedalate in compagnia, musica e buon cibo, ma anche arte e cultura: dal 31 agosto all’1 settembre 2024 arriva il Valle Trompia Bike Festival. Alla sua prima edizione, la manifestazione è aperta a ciclisti esperti e principianti e si articola attraverso un ricco palinsesto di pedalate in compagnia tra i più suggestivi paesaggi della Valle Trompia e della zona del lago d’Idro sul versante di Bagolino. L’head quarter del festival sarà il Passo del Maniva (Brescia), dove dal palco gli ospiti racconteranno emozionati esperienze di viaggio in bicicletta. Saranno inoltre presenti un’area expo con espositori del mondo bike e stand di prodotti locali. Grande attesa infine per la festa serale del 31 agosto, con live music e dj set e servizio food & cocktail presso lo Chalet Maniva. Informazioni e programma: tutte le escursioni sono da intendersi come pedalata libera. È obbligatorio l’uso del casco. Al Passo del Maniva sarà possibile campeggiare in tenda o in camper e usufruire di prezzi scontati per pranzare, cenare e pernottare nelle strutture presenti.

Mostra Mercato Bienno

Mostra Mercato Bienno, Borgo medioevale di Bienno, nella Media Valle Camonica (Brescia)

L’antico Borgo medioevale di Bienno, nella Media Valle Camonica (BS), si trasforma in bottega viva fino all’1 settembre, grazie agli oltre 200 artisti e artigiani provenienti dall’Italia e dall’estero in occasione della 32a Mostra Mercato Bienno. Opere d’arte, prodotti artigianali, installazioni, spettacoli, musica ed antichi mestieri animano le brulicanti viuzze del centro storico ricco di torri, campanili, chiese, fucine e piazze. La Mostra Mercato, nata come esposizione d’artigianato, è oggi diventata una vera e propria rassegna d’arte e di artigianato artistico a livello nazionale ed internazionale.

Fiera di Sant’Abbondio a Como

Tradizione, gastronomia e divertimento dal 29 agosto al 1° settembre con la Fiera patronale di Sant’Abbondio a Como. L'evento, ospitato nell'area della Basilica di Sant'Abbondio, in Via Regina Teodolinda a Como, offre un ricco programma che combina tradizione, buon cibo e divertimento per tutte le età. L'area ristorazione, curata dall’Associazione Pescatori Alpha di Como, proporrà piatti tipici della cucina locale, inclusi pizzoccheri, stinco e pesce di lago, con un’area street food gestita da Agrimercato Como Lecco e Coldiretti. Sabato 31 agosto programmazione speciale in collaborazione con il "Palio del Baradello". Dalle ore 15.00 cerimonia di saluto e visita alla Sentinella di Pietra: il Balivo porterà il saluto di Como all’Imperatore Barbarossa e ordinerà ai propri capitani il giuramento di fedeltà. Faranno da contorno le esibizioni del Gruppo Musici e Sbandieratori di Tavernola, del Gruppo Danza Le Dame del Lago e i rapaci della Compagnia Ali e Artigli. Dalle ore 16.00 inizio delle gare di tiro con l'arco. Alle ore 21.30 Tour tematico serale con partenza da Piazza Camerlata, salita a piedi al Castel Baradello in gruppo e visita guidata con racconti sulla storia della città e su Sant'Abbondio (iscrizione obbligatoria). Le altre iniziative: venerdì 30 agosto ore 21.30 Notte alla vecchia Cava, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre ore 9.30-18.00 Apertura Castel Baradello, domenica 1 settembre ore 10.00 Tour avventura tra Fortini e Trincee e alle ore 14.30 Archeotour: da San Carpoforo al Castello (apertura straordinaria Basilica di San Carpoforo). Visite a cura di "Slow Lake Como". Dettagli e prenotazioni qui.

Festival della Chitarra di Menaggio

Prosegue il Festival della Chitarra di Menaggio e Lago di Como giunto alla sedicesima edizione. Dal 30 al 31 agosto, il festival offre un viaggio musicale attraverso chitarra classica, jazz, fingerpicking e suoni latini. Tra concerti nei giardini, esibizioni nei vicoli e workshop, la manifestazione abbraccia il territorio del Lago di Como con un programma che celebra la chitarra in tutte le sue forme. Aperitivi musicali e spettacoli serali animeranno Menaggio, con performance di artisti internazionali e locali. Venerdì 30 agosto alle ore 18, Pasticceria Cassera Moretti, si esibiscono o Cantautori Italiani, alle 21 nei Giardini dell'Asilo tocca a Vintage Guitars con Saša Dejanović alla chitarra classica, a seguire il duo Mediterranean Flavours. Sabato 31 agosto alle in piazza Garibaldi il concerto di Chitarra per tutti CxT, un gruppo Facebook di appassionati della chitarra, la sera ne Giardini dell'Asilo alle 21 Pietro Nobile a seguire il Duo EQUInox: The Best Of Italy

Biennale di Soncino a Marco

Biennale di Soncino a Marco, 11 edizione

Soncino (CR), uno dei borghi medievali più affascinanti d'Italia, ospita l'undicesima edizione della Biennale di Soncino a Marco, una rassegna d'arte contemporanea di rilevanza internazionale, attiva dal 2001. Quest'anno, la Biennale torna dopo cinque anni di assenza, raccogliendo opere di circa 45 artisti selezionati dal presidente dell'omonima associazione, Demis Martinelli. Le opere spaziano tra diverse forme espressive, esplorando temi liberi ma legati al tempo, allo spazio e alle emozioni. La manifestazione si svolge in diverse location del borgo, tra cui la suggestiva Rocca Sforzesca e la Sala Ciminiera dell'ex filanda Meroni. Tra le opere più emblematiche si distingue "Peace and Love" di Marika Ricchi, un'installazione di ali di marmo che proteggono cuori di ceramica, evocando sentimenti di pace e amore. Nata in memoria di Marco Grazioli, giovane artista scomparso nel 1998, la Biennale è supportata da un team di volontari e dal Comune di Soncino. Fino al 29 settembre 2024.

Festa del Lago di Varenna

La Festa del Lago di Varenna (Lecco) celebra quest'anno il suo 41° anniversario e si svolgerà sabato 31 agosto. Il programma della giornata parte con l’aperitivo nei giardini di Olivedo (dalle ore 14.00), nell’area attrezzata con tavoli dalle 19 verranno serviti anche prodotti tipici della cucina italiana. Alle 20 arriva la musica in compagnia dei "50 hertz pop rock band", mentre alle 22.15 ci sarà la benedizione delle imbarcazioni alla Riva Grande. Gran finale con lo spettacolo pirotecnico: si potranno ammirare i fuochi d’artificio alle 23.30, lungo la passerella Giorgio Mornico e dal lungolago. Per l’occasione, la Navigazione Laghi ha organizzato una corsa speciale in autotraghetto con partenza da Varenna alle 00.30, destinata a Menaggio e Bellagio, permettendo così di raggiungere Varenna anche dall’intero bacino centrale del Lario. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Varenna, con il patrocinio del Comune di Varenna.

Lodi al Sole: Udyama Band in concerto

Sabato 31 agosto 2024 in Piazza Omegna a Ldi la serata sarà all'insegna del pop rock all’italiana con la Udyama Band. I cinque ragazzi lodigiani di Case Chiesuolo si esibiscono sul palco in occasione della rassegna estiva "Lodi al Sole". L'appuntamento è per sabato alle 21.30. La band è composta da Stefano Tagliente alla voce, Riccardo Giuvi alla batteria, Federico Petrera al basso elettrico, Lenny Bossi alla chitarra ritmica e infine Stefano Reina alla chitarra solista. Durante la serata si esibiranno con alcuni inediti e con pezzi degli artisti italiani più conosciuti tra i quali gli 883, Ligabue, i Lunapop.

Mantova Summer Festival

Ultimi giorni per il Mantova Summer Festival, l’appuntamento estivo con la grande musica e gli spettacoli dal vivo, organizzato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova e il contributo di Regione Lombardia. Il festival si snoda, come da tradizione, tra Piazza Sordello, nel cuore della Città e l’Esedra di Palazzo Te. Il cartellone dei concerti per questo ultimo fine settimana all’Esedra di Palazzo Te vede salire sul palco il 30 agosto i Cccp Fedeli alla linea, sabato 31 agosto tocca a Roberto Vecchioni e domenica 1 settembre a Loredana Berté. Biglietti e programma completo su: www.mantovasummerfestival.it

Monza FuoriGP 2024

Dal 29 agosto al 1° settembre, Monza si trasforma nel palcoscenico di Monza FuoriGP 2024, un evento che combina la passione per i motori con musica, gastronomia e divertimento per tutte le età, attirando migliaia di appassionati di Formula 1 e non solo. La città si animerà con un calendario di appuntamenti che spaziano dalla musica agli spettacoli, dall’arte culinaria alle attività per famiglie e bambini. Ogni angolo della città offre un’attività diversa, dall’enogastronomia locale con street food alle performance artistiche e culturali, fino ai DJ set serali, con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’ambiente, con eventi che coinvolgono anche i più piccoli in attività didattiche e ricreative. I luoghi chiave: Via Arosio (fronte stazione): Punto informativo con dettagli su tutte le attività del FuoriGP e suggerimenti su luoghi storici, ristoranti e attrazioni turistiche di Monza. Piazza Duomo: fulcro della promozione turistica con un infopoint e uno stand espositivo del Comando Provinciale Carabinieri di Monza Brianza, che mostrerà mezzi storici e automotive. Piazza Trento e Trieste: centro della musica e dell’intrattenimento, con il palco principale che ospiterà talk show con personalità del mondo dello sport e dei motori, oltre a concerti. Tra gli eventi, giovedì sera "A tutta dance" con Shorty & Mauro Miclini di Radio m2o, venerdì la “Monza Teen Night” con Federica Carta, Wax e Andrea Cioffi, e sabato il concerto dei Matia Bazar. Sarà possibile ammirare due Ferrari iconiche e partecipare all’esperienza di guida in un’area simulatori. Piazza Roma: KIDS Village, i bambini potranno giocare con mattoncini Lego, ammirare una macchina in scala reale costruita con i mattoncini, e divertirsi con piste di macchinine telecomandate. Via Vittorio Emanuele II: museo a cielo aperto con esposizione di auto sportive storiche e Vespa d’epoca, in collaborazione con Monza Auto Moto Storiche (M.A.M.S.) e il Vespa Club Monza. Parco e Autodromo Nazionale di Monza: attività, presentazioni e gare, accesso alle aree relax. Dal pomeriggio di domenica 1 settembre, ci sarà la proiezione della gara su schermo gigante e lo spettacolo pirotecnico di chiusura. Qui il programma completo.

Pavia. Aperti per Voi

L’iniziativa Aperti per Voi offre l’apertura continuativa di luoghi d’arte e cultura solitamente chiusi al pubblico o visitabili con orari limitati, attraverso la collaborazione dei soci volontari del Touring Club Italiano. I volontari sabato 31 agosto aprono due gioielli dell’arte e dell’architettura pavese: la Basilica di San Michele dalle 10 alle 17, una visita alla scoperta della chiesa romanica. E il Museo Diocesano, nella cripta della cattedrale, l’appuntamento è pomeridiano: in piazza del Duomo dalle 14.30 alle 18.30.

Sagra dell'Anatra

L'anatra sarà il piatto principe dal 30 agosto al 1 settembre 2024 alla Sagra dell’Anatra, 46ma edizione dell'evento gastronomico organizzato dal comitato Folkloristico Tuttinsieme con il patrocinio del Comune di Ceretto Lomellina (Pavia) che compie vent’anni. Oltre ai piatti unici proposti, le serate saranno accompagnate dalle migliori orchestre e fuochi d’artificio. Cucine aperte dalle 19.30 alle 23, domenica dalle 12.

Enjoy Stelvio Valtellina

Enjoy Stelvio Valtellina, foto Enrico Pozzi

A fine agosto, la Valtellina diventa protagonista di quattro giorni spettacolari con l'evento "Enjoy Stelvio Valtellina", una manifestazione non competitiva che prevede la chiusura al traffico delle principali strade montane della provincia di Sondrio. Si inizia giovedì 29 agosto con la novità del 2024: la chiusura del Passo del Mortirolo dalle 9.00 alle 13.00. Venerdì 30 sarà la volta della salita ai Laghi di Cancano, mentre sabato 31 agosto vedrà la 22ª edizione della scalata al Passo dello Stelvio, con strade chiuse dalle 8.00 alle 16.00. L'evento si conclude domenica 1° settembre con la chiusura del Passo Gavia dalle 9.00 alle 13.00. Questa iniziativa, parte del Progetto di Promozione del Cicloturismo 2024 della Provincia di Sondrio, offre agli appassionati di ciclismo l'opportunità di pedalare in totale sicurezza e godersi i panorami mozzafiato delle Alpi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Valtellina.it.

TraMonti d’Arte

Sabato 31 agosto, Montagna in Valtellina (SO) ospiterà un evento unico nell'ambito del festival "TraMonti d'arte", dedicato al torrente Davaglione. La giornata inizierà con un'iniziativa di pulizia del torrente, dalle 10.00 alle 15.00, ritrovo in piazza davanti alla Chiesa di San Giorgio di Montagna in Valtellina. L'attività, aperta a tutti, è organizzata dalla Fondazione Culturale Montagna in Valtellina. La serata proseguirà al parco Don Bernardo Cornaggia, inaugurato di recente, con lo spettacolo "Acqua come musica, musica come acqua". Davide Dei Cas creerà un'originale performance musicale utilizzando suoni registrati lungo il Davaglione e altri corsi d'acqua della Valtellina. Informazioni: Ufficio cultura della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (0342 210331, cultura@cmsondrio.it)

La Turandot di Puccini ai Giardini Estensi

I Giardini Estensi di Varese ospiteranno, domani sera 30 agosto 2024 alle ore 21, la messa in scena della celebre opera lirica “Turandot” di Giacomo Puccini, nell’ambito del Varese Estense Festival Menotti 2024. Un omaggio al grande compositore che amava soggiornare nella provincia di Varese per le sue vacanze e per dedicarsi alla caccia, in occasione del centenario della sua scomparsa. Turandot, dramma lirico in tre atti, è una delle opere più iconiche di Puccini, con libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni. Ambientata in una Pechino fiabesca, racconta la storia della principessa Turandot, una donna misteriosa e inaccessibile, che sfida i suoi pretendenti con prove impossibili. La trama esplora temi universali come l’amore, il sacrificio e la redenzione. Sul palco, la soprano Renata Campanella interpreterà la glaciale principessa Turandot, mentre il tenore Diego Cavazzin vestirà i panni del coraggioso principe Calaf. La dolce Liù sarà interpretata dal soprano Scilla Cristiano. I protagonisti saranno affiancati dall’Orchestra Sinfonica Menotti e dal Coro dell’Opera di Parma, diretti dal Maestro Stefano Giaroli. La regia, firmata da Serena Nardi, rimane fedele alla visione onirica e surreale della fiaba da cui l’opera trae ispirazione, “L’amore delle tre melarance” di Carlo Gozzi. Biglietto intero 34 euro. La biglietteria sarà attiva il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 18:00 al Salone Estense di Varese.