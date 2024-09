Rombo di Tuono 2024: il mondo Custom si raduna al Brixia Forum

Brescia, 6 settembre 2024 – Si chiama “Rombo di Tuono”, ma con Gigi Riva, leggendario centravanti del Cagliari e della Nazionale, da poco scomparso, non ha nulla a che fare. Dal campo di calcio, infatti, con la manifestazione che porta questo evocativo nome si passa a strade e officine. Si tratta, infatti, di uno dei principali eventi internazionali indoor dedicato al mondo Custom, alle moto e alle auto classiche Made in Usa. L’appuntamento è per il week-end del 19 e 20 ottobre al Brixia Forum di Brescia.

La manifestazione, che è insieme fiera e raduno, combinando gli aspetti di mercato e di socializzazione. Rombo di Tuono, arrivato alla sua ventesima edizione, è un punto d'incontro fra un pubblico sempre più variegato e in crescita costante (oltre 15.000 i biglietti staccati nel 2023), i professionisti e i marchi delle due ruote, che considerano l'appuntamento alla Fiera di Brescia una vetrina ideale per presentare i modelli in gamma.

Un'edizione così speciale non può che riservare un'offerta di iniziative e di novità senza precedenti. A cominciare dal Campionato italiano costruttori Custom Kick 2024, uno degli appuntamenti irrinunciabili per i bike builder più conosciuti a livello nazionale e per gli appassionati, che potranno ammirare le migliori special dell'anno.

Il mondo Custom raccoglie sempre più appassionati (omaggio)

A proposito di capolavori a due ruote, quest'anno brilleranno le Harley "Viclas" del Chicano Style Contest, con il testimonial Pepe Lazzara e la parata nel centro storico di Brescia. Tornerà il Kick Start Fight, la gara di abilità di avviamento a pedale (kickstart) curata dal Furious Lions MC.

Le auto Made in USA costituiscono un altro dei piatti forti di Rombo Di Tuono: lo Sbarbari Klan presenterà il 12° Rockin Roddin Reunion, uno dei più importanti show in Europa per le custom car e gli hot rod pre-1960. La domenica, lo Sharks Team farà sfilare in parata le muscle car americane durante la US Car Reunion, che nella scorsa edizione ha richiamat

Il flyer della fiera-raduno (omaggio)

o alla Fiera di Brescia oltre 150 equipaggi.

Altrettanto spettacolare lo spazio riservato ai chopper old school "Wander Wheels" e al Kustom Art In The Garage, il live contest di decorazione a mano e aerografia che ne esplora l'aspetto più artistico e creativo. Il magazine LowRide, media partner dell’evento, inviterà i customizzatori per passione a esporre le loro creazioni nel Ride In Bike Show.

Non mancheranno ospiti di prestigio come il californiano Keith Weesner e il customizzatore Stéph Grand, in arte T4 Motor Cycles. Il primo è un figlio d'arte: scrittore, fotografo, artista e pinstriper, occupa una posizione di rilievo nella Kustom Kulture americana. Il costruttore svizzero è stato invece eletto "King of Custom" nelle edizioni 2019 e 2024 di MBE a Verona.

Ad alzare il tasso di adrenalina del fine settimana, gli show del Fearless Devid Wall of Death, l'unico "muro della morte" italiano, nonché uno degli ultimi rimasti in Europa.

Spazio anche alle auto Made in Usa (omaggio)

Il Brixia Forum, con i suoi 15mila metri quadrati di dimensione, permette un’organizzazione degli spazi flessibile e funzionale, consentendo un’esperienza a 360° a tutti i visitatori. Splendido il colpo d’occhio. Il polo fieristico in cui si svolgerà Rombo di Tuono è a poche centinaia di metri dall'autostrada A4 Milano-Venezia e dalla tangenziale di Brescia.

Affiancano la kermesse il main sponsor Motorcycle Storehouse, azienda leader del mondo custom; e Rebuffini Cycles, marchio storico nella produzione di accessori per Harley-Davidson.

L'evento fieristico Motor Bike Expo valorizzerà gli “Young Builder" offrendo alla migliore officina giovane uno spazio espositivo nell'edizione 2025. Il tour operator Altrimenti On The Road premierà il vincitore del Ride In con uno dei suoi viaggi per motociclisti.