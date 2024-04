European Cricket Series 2024: a Brescia dieci giorni di sport, 15 squadre in campo

Brescia – Anche quest'anno la European Cricket Series (ECS) sbarca in Italia. Da lunedì 29 aprile a venerdì 10 maggio, l'importante torneo di rilievo internazionale, organizzato dalla Federazione Cricket Italiana in partnership con la European Cricket Network, farà tappa a Brescia.

Sull'ovale del Jinnah Cricket Club, quindici squadre italiane suddivise in due gironi si sfideranno sul formato T10 (60 lanci per squadra) per la vittoria del prestigioso trofeo. Nel gruppo A: Albano, Bergamo CC,Brescia CC, Cividate, Cricket Stars, Fornaci e Fresh Tropical; nel gruppo B: Friends XI, JanjuaBrescia, JinnahBrescia, Milan United, Panjab, Trentino Aquila e Vicenza.

Al termine della prima fase, le migliori quattro di ogni girone accederanno alla fase ad eliminazione diretta, con quarti di finale, semifinali e finale. Serviranno in tutto 56 partite in 12 giorni per decretare le due squadre che giocheranno la finale venerdì 10 maggio alle 16.30.

Con circa 100.000 visualizzazioni su Youtube, un milione di visualizzazioni giornaliere sulla piattaforma indiana DreamEleven e oltre 1.000 partite giocate all'anno, la ECS è conosciuta come il più grande prodotto di cricket trasmesso in tv al mondo.