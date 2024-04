A Montichiari torna Seridò, la ludoteca più grande d’Italia. Sette giorni di puro divertimento con 120 aree gioco

Montichiari (Brescia) – C’è chi ci è andato da piccolo e oggi porta i propri bimbi. E chi lo proverà per la prima volta. A Montichiari torna Seridò, la festa del gioco più grande d’Italia, che compie 26 anni. Per sette giorni (20, 21, 25, 26, 27, 28 aprile e 1 maggio dalle 9.30 alle 19) il Centro Fiera del Garda (l’evento è firmato FISM Brescia con Centro Fiera del Garda e Cooperativa La Nuvola nel Sacco) si trasforma in una gigantesca ludoteca mai esistita, ospitando nei suoi padiglioni spazi che permetteranno ai bambini di ogni età di sperimentare il gioco in ogni sua forma. Sette giornate dove i bambini possono giocare liberamente ovunque, diventando protagonisti attivi, e non semplici spettatori, e dove mamme e papà, entusiasti di tornare un po’ bambini, hanno l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile con 120 proposte di gioco sparse in otto padiglioni tematici.

Otto padiglioni ospiteranno 120 postazioni di gioco. Ci saranno poi tre teatri e l’animazione itinerante. I giochi sono così suddivisi: padiglione 1 - Giochi e rotelle; padiglione 2 - Giochi giganti; padiglione 3 - Gonfiabili e gonfiabili; padiglione 4 - Teatri; padiglione 5 - Laboratori e creatività; padiglione 6 - Gonfiabili e sabbia; padiglione 7 - Tutti giù per terra; padiglione 8 - Sport.

L’edizione 2024 presenta molte novità importanti. La prima è sicuramente l’introduzione della disponibilità massima giornaliera. Ascoltando le riflessioni emerse dai genitori si è giunti alla decisione di fissare un tetto di ingressi per data che possa garantire una buona giocabilità. La biglietteria solo online, anch’essa rinnovata, è dotata di un cruscotto aggiornato in tempo reale che indica l’avanzamento dei biglietti venduti.

La seconda è il numero di spazi gioco disponibili. Con oltre 20 proposte in più rispetto all’anno scorso, Seridò 2024 offre 120 proposte di gioco a misura di bambino dislocate all’interno di 8 padiglioni che, con gli spazi esterni, coprono per una superficie totale di 100.000 metri quadrati.

La terza è il ritorno davvero atteso di proposte molto richieste da bambini e genitori, ovvero la sabbionaia e la parete di arrampicata con formule nuove rispetto al passato. L’area sabbia, presente nel padiglione 6, sarà accessibile dai 4 lati e coprirà uno spazio 20x12 m, per riempirla serviranno 1.260 quintali di sabbia. La parete di arrampicata si triplica: oltre alla classica salita quest’anno i bambini potranno provare un’”arrampicata” orizzontale oppure scalare una parete rocciosa.

Le realtà che partecipano a Seridò si integrano perfettamente nello spirito della festa e si divertono giocando con grandi e piccini, perché a Seridò tutti fanno una cosa bellissima: giocano. Partner storici come Sabbiarelli, BCC Garda, GardaVita e CBBO rinnovano le loro proposte di gioco per nuove esperienze divertenti e creative per i più piccoli. Riconfermano la loro presenza anche le realtà che già hanno fatto giocare i bambini l’ultima edizione quali Matto Costruzioni con i suoi mattoncini in terracotta realizzati a mano, DreamPuzzle con il mondo della robotica e del coding, Radio Bruno con la possibilità di diventare speaker radiofonico per un giorno e StarBrixia agente Findomestic con le enormi eco-costruzioni di cartone. Ritornano a Seridò, dopo anni, Fruittella con il divertente gioco dei palloni salteroni rivisitato e Valledoro con i suoi golosi snack. I partner che fanno il loro debutto a Seridò sono: KIDS&US con uno spazio gioco dedicato all’apprendimento dell’inglese già da 1 anno, Family Nation con due proposte STEAM quali Connetix e Clixo, Italy Family Hotels al teatro di Seridò, Coldiretti con il gioco dei trattori, Giustacchini con il gioco tempere e cavalletti, Elnòs Shopping con il nuovo spazio gioco con Playmais. A questi si aggiungono preziosi partner tecnici come GigiBlocks, Primabici Garelli e l’acqua Maniva. Partner speciali sono le realtà che danno vita all’area cittadinanza, ovvero la Polizia stradale con il percorso di educazione stradale, la Polizia Provinciale con quad elettrici per salvare gli animali, i Carabineri con il divertente gioco dei detectives (20 e 21 aprile), la Croce Rossa con l’Ospedale di pupazzi (dal 25 al 28 aprile) e i Vigili del Fuoco con Pompieropoli (1 maggio).

Anche il palinsesto degli spettacoli di Seridò 2024 è rinnovato e ampliato. Nel padiglione 4 saranno due i palchi sempre attivi, uno con uno spettacolo di teatro ragazzi a cura del Teatrodaccapo e l’altro con uno spettacolo di tessuti aerei a cura di Centopercento Teatro e Centopercento Lab. All’esterno del padiglione 5 si troverà invece il teatro dei burattini a cura del Circo Sterza. Itineranti e a sorpresa invece saranno gli interventi del clown PassPass e della Seridò Band a cura della scuola di musica Santa Cecilia e dalla Banda cittadina Carlo Inico di Montichiari.

Ci saranno aree pic-nic all’interno di ogni padiglione, bar e aree food per soddisfare ogni palato e nursery, attrezzate con fasciatoio, forno a microonde e poltrone per l’allattamento.

Il biglietto include anche il parcheggio esterno per auto e camper, in cui possono sostare 11mila mezzi. Per i bambini fino a 2 anni, l’ingresso è libero, così come per le persone diversamente abili e i relativi accompagnatori. Per i bambini dai 3 ai 12 anni compiuti il biglietto d’ingresso è di 5 euro, mentre per gli over 13, il costo intero del biglietto è di 15 euro. I biglietti sono acquistabili esclusivamente online accedendo al sito internet www.serido.it e fino al raggiungimento della disponibilità massima giornaliera.