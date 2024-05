Weekend 31 maggio, 1 e 2 giugno cosa fare nel Bresciano

Fine settimana di eventi nel Bresciano, maltempo permettendo. Si comincia con “Belle sotto le Stelle”, concorso di eleganza con auto d’epoca a Borgo Machetto a Desenzano sul Garda. Sabato 1 giugno comincia l’evento, ricco di sfaccettature sia per chi vi partecipa con la propria straordinaria autovettura, sia per il pubblico. Il Borgo aprirà le porte gratuitamente ai visitatori, che potranno osservare da vicinissimo alcune straordinarie rarità durante una piacevole camminata all’aperto. Nella mattinata di domenica 2 giugno, invece, ci sarà la sfilata delle auto, con un presentatore che ne descriverà ogni caratteristica.

Sempre sabato alle 17 Accademia Symposium invita all’inaugurazione della Cascina Frate Sole a Rodengo Saiano: un nuovo spazio di accoglienza e laboratori appena ristrutturato e attrezzato, che sarà gestito dagli alunni della scuola. A Monte Rotondo sabato e domenica appuntamento con la Festa dello sportivo, patrocinato dal CSI di Brescia.

Oltre a tornei di calcio per piccoli e grandi, si potrà assistere ad esibizioni di judo, di ballo, volley e altro. Numerose le realtà che ci faranno compagnia durante i giorni di festa. Come, per esempio, gli amici del Dream Ranch che daranno la possibilità, a chi lo desidera, di vivere il proprio “battesimo della sella”. Oggi, nel pomeriggio, spazio alla meditazione con la possibilità di provare un percorso tra meridiani e meditazione in compagnia del gruppo Yoga del Gso. Alle 21 è previsto lo schiuma party, mentre domenica sera musica dal vivo con i Radless.

Domenica 2 giugno alle 17 nel Cortile di Palazzo Broletto tradizionale concerto della Banda cittadina per la Festa della Repubblica. Un appuntamento che si ripete ogni anno. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Brescia