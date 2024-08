La festa di Radio Onda d’Urto, tra Gaza, Olimpiadi invernali e Subsonica in concerto

Brescia, 19 agosto 2024 – Dal 7 agosto offre serate di impegno, musica e divertimento ai bresciani e non solo. La Festa di Radio Onda d’Urto, giunta alla XXXII edizione, continua fino a questo sabato – in via Serenissima, a 150 metri dal capolinea sud della metropolitana, Sant’Eufemia – Buffalora, apertura tutte le sere alle 19 – con le ultime sei serate ad alto tasso di contenuti, “di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco”, come si legge sul sito della radio.

Si parte questa sera, 19 agosto, a tutto metal: sul palco si esibiranno gli Exodus + Insanity Alert (Austria) + Razgate. Ingresso con sottoscrizione: 15 euro dalle 19. Alle 19.30 alla Libreria del Gatto Nero ci sarà la presentazione di “Metal Theory” (D Editore, 2024) con il curatore Claudio Kulesko: il racconto insolito e appassionante di un genere musicale che Mark Fisher definiva “saturo di metafisica”. Alle 21 nello spazio bambini e bambine Siamo Gatti laboratorio dinosaurico creativo a cura di Galatea, per fare delle Corone Preistoriche.

Domani, martedì 20 agosto di parla di Palestina e Gaza nello spazio dibattiti, a partire dalle 19.30: “Genocidio, occupazione e colonizzazione. Questione palestinese e diritto internazionale” con la storia orale della popolazione di Gaza prima e dopo il genocidio raccontata da Ismael e Halima (coppia di palestinesi di Gaza riuscita a uscire nei mesi scorsi dalla Striscia); Francesca Albanese (relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati); Michele Giorgio (Pagine Esteri – Manifesto); Fabrizio Minini (cooperante bresciano tornato dalla Striscia di Gaza); esponenti di Gaza FreeStyle.

Per quanto riguarda la musica, si passa al reggae con Treesca (Kenya / Germania) + Malasartoria Milano feat Mistaman. Ingresso con sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.

Mercoledì 21 agosto l’atteso appuntamento con i Subsonica + Queen of Saba. Biglietto Siae: 25 euro dalle 19, mentre giovedì 22 agosto sul palco saliranno i Marlene Kuntz + Area Open Project + Massimo Zamboni & “Asso” Stefana. Ingresso con sottoscrizione: 10 euro dalle ore 20.

Venerdì 23 agosto Bigmama + Leon Faun + Romina Falconi sul palco principale (ingresso con sottoscrizione: 10 euro dalle ore 19).

Infine il 24 agosto si balla con L’entourloop (Francia) + Foreign Dubbers. Ingresso con sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20. Allo spazio dibattiti, alle 19.30 “Fuori dai Giochi”. Dibattito sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 con Alberto Abo Di Monte (Ape Milano), Comitato Insostenibili Olimpiadi, Alessandro Bono (Redazione locale Vallecamonica di Radio Onda d’Urto). In collaborazione con Unione Sportiva Stella Rossa e Ape Brescia.