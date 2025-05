Lo spettacolo dopo l’incidente: Frecce Tricolori attese a Desenzano del Garda. Il programma

Desenzano del Garda (Brescia) – La Pattuglia Acrobatica Italiana tornerà a colorare di verde, bianco e rosso i cieli del Lago di Garda e a fare da protagonista al tradizionale Air Show di Desenzano del Garda, che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 maggio.

I piloti dell’Aeronautica Italiana comandati dal Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco voleranno sui cieli del bresciano, tornando operativi dopo l’incidente di volo accaduto il 6 maggio a Pantelleria durante l’addestramento che anticipava la loro esibizione a Catania, prevista per ieri a Catania in Sicilia. Durante l’atterraggio dell’aeroporto di Pantelleria un velivolo, a causa di un problema tecnico di controllabilità al ruotino anteriore, è uscito fuori pista al termine della corsa di decelerazione al suolo.

Le Frecce torneranno dunque a volare regolarmente e lo faranno sul più grande lago italiano. Sabato 17 gli aerei si addestreranno tra le 10 e le 12.30, con i fumi bianchi e con un programma identico a quello di domenica. L'esibizione principale è alle 12. Al momento la formazione non è stata annunciata e non è noto se essa sarà al completo, come già accaduto in altre occasioni.

Domenica le Frecce Tricolore non saranno i soli velivoli in forza all’Aeronautica Militare Italiana a partecipare. Si potranno vedere in azione anche i PA-200 “Tornado” ed F-35A “Lightning II” del VI Stormo di Ghedi, la cui presenza ufficiale è stata confermata oggi. Sono previste la presenza anche di un elicottero della Guardia di Finanza e altre esibizioni acrobatiche. Il 6° Stormo, l’Aeronautica Militare, nell’ambito dell’evento “AirShow del Garda” organizzato dal Comune di Desenzano del Garda aderisce con diverse iniziative a favore della cittadinanza, aperte ai visitatori.

Il weekend della manifestazione aerea inizierà con una conferenza sulla “Storia dell’acrobazia in Italia”, presso Palazzo Tedeschini alle 16 di venerdì 16 maggio, evento aperto al pubblico senza necessità di prenotazione che vedrà la presenza di storici e testimonial d’eccezione. All’attesissima conferenza interverranno il Comandante del 6° Stormo, Colonnello Luca Giuseppe Vitaliti, lo scrittore Paolo Varriale, uno dei più importanti storici italiani dell’Aeronautica Militare e lo scrittore Roberto Bassi, autore e co-autore di diversi volumi di carattere storico-tecnico aeronautico.

Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 maggio seguirà l’apertura straordinaria al pubblico dell’Idroscalo dell’Aeronautica Militare di Desenzano del Garda e dell’area espositiva predisposta sotto i porticati e le piazze principali della città. Tutti gli appassionati di aeronautica potranno visitare la vasta aerea espositiva dell’Idroscalo dell’Aeronautica Militare di Desenzano del Garda allestita in collaborazione con il Comitato Idroscalo all’interno degli hangar originali dei mitici “idrocorsa”, composta da cimeli privati del recordman Agello e Dal Molin, una mostra video-fotografica dedicata all’epopea della “Coppa Schneider”, reperti relativi ai velivoli in uso in quel periodo storico e le riproduzioni non volanti, del Macchi-Castoldi “MC-72”, l’idrovolante con il quale il Maresciallo Francesco Agello, nel 1934, stabilì il record di velocità pura per velivoli a pistoni, record tuttora imbattuto, e dell’Ansaldo SVA, il velivolo della 87° Squadriglia aeroplani, la famosa “Serenissima”, che consentì al Vate nel 1918 di effettuare il “raid” passato alla storia come “Il volo su Vienna”.