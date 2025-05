Polpenazze del Garda, torna la Fiera del Vino: quattro giorni tra eventi culturali ed enogastronomici

Milano, 12 maggio 2025 – E' un viaggio tra gusto, tradizione e territorio, la 73ª edizione della storica Fiera del Vino, che si terrà a Polpenazze del Garda dal 23 al 26 maggio 2025. Un appuntamento per tutti gli amanti del buon vino e delle tradizioni enologiche, con momenti di intrattenimento, cultura e gastronomia, laboratori a tema, degustazioni guidate e aree gioco dedicate alle famiglie per scoprire tutte le ricchezze vitivinicole del territorio.

"Quest’anno la nostra Fiera del Vino compie 73 anni e oltre a far conoscere il nostro stupendo territorio ed il nostro fantastico Paese, offre a tutti l’opportunità di trascorrere momenti sereni in compagnia, gustando ottimo cibo e degustando i migliori vini delle nostre cantine – afferma Maria Rosa Avanzini, sindaco del Comune di Polpenazze del Garda - Sono certa che porterà benefici a tutte le realtà presenti non solo nel nostro Paese, ma anche nei dintorni”.

Un evento molto atteso non solo in provincia di Brescia, ma in tutta la Regione. "La Fiera del Vino di Polpenazze rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’identità agricola e culturale della nostra Lombardia - spiega l'assessore all’agricoltura, sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia Alessandro Beduschi - Un evento che anno dopo anno si conferma un classico per celebrare la passione dei produttori, la qualità dei nostri vini e il valore di un territorio unico come la Valtènesi. Regione Lombardia sostiene con convinzione iniziative come questa, che uniscono promozione del prodotto, cura del paesaggio e trasmissione di tradizioni. È da manifestazioni come la Fiera del Vino che si costruisce il futuro delle nostre filiere: un futuro fatto di eccellenza, radici e nuove generazioni da coinvolgere nel racconto del nostro patrimonio agricolo.”

Masterclass, degustazioni e Paolo Massobrrio

Nel suggestivo Borgo dei Sapori, accanto Piazza Biolchi, si apriranno le porte di vere e proprie masterclass sensoriali, curate dal Consorzio Valtènesi. Ogni giorno è possibile partecipare a degustazioni guidate che celebreranno i vini insigniti del prestigioso 19° Concorso Enologico Nazionale Valtènesi Garda Classico. Saranno proprio le etichette che hanno trionfato in questo concorso, la cui 19a edizione si terrà il 16 maggio 2025, a svelare la ricchezza e la passione che animano le produzioni vitivinicole di questa terra. "Il ritorno del Concorso Enologico Nazionale Valtènesi Garda Classico è per noi una vera festa dedicata al territorio e ai suoi protagonisti. Un racconto corale fatto di passione, tradizione e rispetto per la terra straordinaria della Valtènesi, un angolo unico affacciato sul Lago di Garda, capace di regalare prodotti di qualità assoluta e paesaggi di rara bellezza - dice Juri Pagani, Direttore Consorzio Valtènesi Riviera del Garda Classico - Questa 19ª edizione del Concorso vuole essere un omaggio ai produttori, alle loro storie e alla loro capacità di interpretare il territorio attraverso vini che parlano di identità e autenticità. Crediamo che il concorso colga e valorizzi queste radici esaltandone l’eccellenza. Le degustazioni e le masterclass, che si terranno in occasione della Fiera del Vino di Polpenazze offriranno ai wine lovers presenti un’occasione unica per conoscere e apprezzare i vini premiati, autentica espressione del territorio della Valtènesi.” Per gli appassionati imperdibile domenica 25 maggio alle ore 17 l'appuntamento con Paolo Massobrio, il rinomato sommelier, giornalista food e critico gastronomico nonché ospite d’onore della manifestazione che terrà una vera e propria Masterclass D’Autore nella quale i visitatori saranno guidati all’assaggio di alcuni dei migliori vini vincitori del 19° Concorso Enologico Nazionale Valtènesi Garda Classico, selezionati tra le eccellenze più rappresentative del territorio. Un’occasione unica per conoscere da vicino i protagonisti della produzione vitivinicola locale e lasciarsi condurre in un viaggio sensoriale alla scoperta di storie. Ogni giornata propone esclusive Masterclass, pensate per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva tra sapori e saperi. Un’occasione unica per scoprire abbinamenti inediti tra i prodotti tipici locali e le eccellenze enogastronomiche del territorio, guidati da esperti del settore in un viaggio sensoriale che unisce tradizione, creatività e passione. Si inizierà venerdì 23 maggio con "Sorsi&Morsi", con vini locali e una selezione di formaggi che hanno fatto la storia della produzione locale, come il Grana Padano Dop e il Provolone Valpadana Dop. Sabato 24 maggio tocca a "Compagni di Merenda", una sfiziosa carrellata che coinvolgerà i sapori più autentici del territorio. Domenica 25 maggio, i riflettori si accenderanno su "I Tesori Del Garda", un omaggio all'incontro tra i pregiati vini della Valtenesi e un'altra eccellenza assoluta di queste terre: l'olio d'oliva. Il gran finale si terrà lunedì 26 con un intenso "Percorso Sensoriale". I quattro vini premiati al 19° Concorso Enologico Nazionale Valtènesi Garda Classico saranno protagonisti di una degustazione al buio, un'esperienza che affinerà i sensi e svelerà la loro essenza più profonda. Profumi di spezie e aromi creeranno una connessione inedita tra olfatto e gusto, esaltando ulteriormente la qualità di ogni sorso. Per informazioni, prezzi ed orari è possibile consultare il sito internet della manifestazione.