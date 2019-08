Lecco, 2 agosto 2019 – Ecco gli appuntamenti del week end e della settimana a Lecco.



LEGO - Nel fine settimana torna la nuova edizione dell’ormai tradizionale evento dedicato ai famosi mattoncini Lego, ItLUG Lecco 2019: sabato dalle 11 alle 20 e domenica dalle 10 alle 18 il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano di via Previati ospita l’esposizione delle creazioni e riproduzioni di ogni genere di più di 170 espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero, Francia, Germania e Svizzera, e per la prima volta dal Regno Unito. Sono esposte esposte costruzioni ispirate alle tematiche più disparate, dai robot ai treni, dai castelli alle città e saranno organizzati laboratori e attività per i ragazzi, il LEGO SERIOUS PLAY per genitori e figli, un punto giochi per grandi e piccini, tornei di Sumo Robotico e l’incontro con il designer della Lego House di Billund Stuart Harris in programma domenica alle 11.



MOSTRE - Franco Cardinali. Inquietudine necessaria: il Palazzo delle Paure di Lecco ospita la mostra antologica curata da Raffaella Resch dedicata alla figura di Franco Cardinali. L’esposizione ripercorre la produzione del pittore ligure attraverso una selezione di oltre quaranta opere, che vanno dai lavori della metà degli anni ’50 fino alle grandi enigmatiche tele degli ultimi anni. Visitabile fino al 1° settembre.

“Berenice Abbott | TOPOGRAPHIES” : mostra fotografica che presenta 80 immagini in bianco e nero di una delle figure artistiche più interessanti e celebrate del Novecento, esponente della straight photography. L’esposizione ripercorre le tre fasi della carriera della Abbott illustrando il suo percorso artistico dai ritratti da allieva nello studio di Man Ray, sviluppando un proprio stile ritrattistico alla descrizione della New York in trasformazione al tema della scienza, convinta della validità di fotografare i fenomeni scientifici, tanto che il suo lavoro fu riconosciuto dal Physical Science Study Committee e fu assunta dal Massachussets Institute of Technology. A completare questo percorso per immagini sarà visibile il documentario a lei dedicato “A view of the 20th century” realizzato da Kay Weaver e Martha Wheelock nel 1992. Visitabile fino all’8 settembre.

Nel segno della montagna. Nuove donazioni alla Fototeca del Si.M.U.L.: la mostra allestita nella Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure propone gli scatti di Federico Mariani, Giuseppe Pessina, Ausonio Zuliani, Giandomenico Spreafico, Giuliano Cantaluppi, Pietro Sala, Raffaele Bonuomo e Giovanni Ziliani, fotografi eccezionali, che nel lontano passato e nell’attualità presente, hanno saputo restituire l’immagine-simbolo della montagna: da quella delle imprese eroiche dell’alpinismo e della società montana del tempo, a quella contemporanea del turismo sciistico o delle profonde riflessioni sulla memoria che riverbera nelle sue tracce. Una montagna segno della natura come dell’uomo, dello spirito e dell’immaginario di un territorio, quello di Lecco, che fin dagli albori l’ha eletta a proprio emblema. Un panorama naturale che la storia ha reso paesaggio spirituale. Visitabile fino al 17 novembre.

VENERDI ' - Aalle 21 in piazza Giuseppe Garibaldi lo spettacolo “Musicaincabaret” per il Festival dei Laghi Lombardi.

SABATO - Alle 21 in piazza Giuseppe Garibaldi l’esibizione del supergruppo etiope dei Qwanqwa per il Festival Suoni Mobili. Alle 21 Cinema sull’acqua con tour a bordo della motonave Cicogna e proiezione del film di Blake Edwards con Audrey Hepburn “Colazione da Tiffany”.

DOMENICA - Alle 18 a Palazzo Belgiojoso, per il Festival di Bellagio e del Lago di Como, si tiene il concerto “La finta tedesca” di J.A. Hasse e una selezione da “Livietta e Tracollo” di G.B. Pergolesi.

LUNEDI' - Alla Biblioteca civica “U. Pozzoli” di via Bovara, 58 a Lecco l’esposizione filmografica dedicata ai “Film dal profondo sud”.

MERCOLEDI' - Dalle 16.30 alle 17.30 alla Biblioteca civica “U. Pozzoli”, per “Letture sull’erba”,le letture ad alta voce per i bambini da 4 a 8 anni.

GIOVEDI' - Alle 21 Cinema sull’acqua con tour a bordo della motonave Cicogna e proiezione del film con John Travolta “Grease”. Dalle 12.30 alla Bocciofila Convegno di Maggianico grigliata e pomeriggio in compagnia.