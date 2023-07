Lecco, i Tiromancino in concerto in piazza sul lago di Como: l'ingresso è gratuito

Lecco, 20 luglio 2023 – I Tiromancino in concerto in piazza a Lecco. Il concerto è in programma venerdì prossimo, il 28 luglio, in piazza Giuseppe Garibaldi, in centro città. L'ingresso è gratuito.

La data rientra nel Summer tour 2023, con cui Federico Zampaglione e la sua band portano in in giro in tutta Italia i più grandi successi del gruppo fondato nel 1989. "Un concerto di grande richiamo, quello dei Tiromancino, che siamo certi saprà catalizzare l'attenzione e l'interesse di lecchesi e non solo e di rivolgersi ai giovani – commenta Simona Piazza, assessore alla Cultura di Lecco -. L'appuntamento si inserisce in un calendario estivo ricco di highlight, in grado di entusiasmare un pubblico vasto ed eterogeneo, che Lecco è sempre più pronta ad accogliere e soddisfare".

L'evento è appunto a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Cultura e grandi eventi del Comune di Lecco al numero 0341 481140 o all'indirizzo [email protected]. In caso di maltempo, il concerto si terrà all'auditorium Casa dell'Economia di via Tonale, grazie alla collaborazione della Camera di Commercio di Como-Lecco. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Lecco.