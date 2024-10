Da Grael a Pelaschier: ecco gli otto big della vela che si sfideranno nel golfo di Lecco

Definita la composizione degli otto timonieri che daranno vita alla “Coppa dei Bravi” Trofeo Kong In programma nel Golfo di Lecco l’1 e 2 novembre 2024 nell’ambito delle manifestazioni in occasione della 50ª edizione del Campionato Invernale Interlaghi di vela.

Lecco, l'edizione 2023 del Campionato Invernale Interlaghi

I timonieri

In ordine alfabetico scenderanno in acqua su 4 imbarcazioni della classe RS2: Niccolò Bianchi, Lorenzo Bressani, Tommaso Chieffi, Torben Grael, Fabio Mazzoni, Mauro Pelaschier, Stefano Roberti e Roberto Spata.

I velisti Tommaso Chieffi e Lorenzo Bressani

La “Coppa dei Bravi” – Trofeo Kong 2024 sarà una rievocazione benefica della primissima edizione del 1981 a Lecco proposta dalla Canottieri Lecco su un’idea di Pietro Negri, quando in Italia il termine match-race (stile Coppa America) non era ancora usato e si parlava di sfide “uno contro uno”. In quella occasione vinse un giovane Mauro Pelaschier (timoniere di Azzurra Louis Vuitton Cup del 1983) che sarà ancora in lizza anche in questa edizione.

I velisti Roberto Spata e Niccolò Bianchi

Solidarietà

Come detto il fine è benefico in quanto le quote delle iscrizioni andranno interamente a favore di “Projeto Grael” la Fondazione che dal 1998 ha aiutato quasi 20mila bambini brasiliani disagiati, grazie all’impegno di Torben Grael presente a Lecco.

Come anticipato i match-race si disputeranno su imbarcazioni della classe RS21 tre delle quali messe a disposizione da Negrinautica e una (freccia tricolore) di Davide Casetti presidente della RS21 Italian Class.

La “Coppa dei Bravi” – Trofeo Kong 2024 avrà una parentesi la sera di giovedì 31 ottobre con il sorteggio degli equipaggi e un incontro (alle 20.30) aperto al pubblico nella sala di Confcommercio Lecco nella centrale piazza Garibaldi, con tema la Coppa America e la vela Oceanica, grazie al contributo del Panathlon International Lecco del presidente Andrea Mauri.