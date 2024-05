Barzanò, una settimana dedicata a libri, letture e scrittura: torna il Book Festival

Barzanò (Lecco), 13 maggio 2024 - Un’intera settimana dedicata al libro, alla narrazione, alla scrittura e lettura. Incontri con scrittori, attività per bambini e ragazzi, una mostra sull’arte del Kintsugi con visita guidata, il corso di scrittura e lo slam poetry.

Da sabato 18 a domenica 26 maggio, torna con la seconda edizione Barzanò Book Festival, una settimana di iniziative diffuse sul territorio comunale dedicate al libro, alla lettura e alla narrazione. Organizzato dalla Commissione Cultura del Comune di Barzanò, che coinvolgono diverse realtà locali con eventi mirati e pensati su misura. Il programma si articola in una ventina di eventi, una parte dei quali aperti al pubblico, e una parte realizzati all’interno di contesti scolastici.

La settimana si apre sabato 18 maggio alle 17.00 nella Canonica di San Salvatore con Rosalba Piccinni, che presenta “Lo dicono i fiori”, un racconto sul linguaggio dei fiori che aiuta a vivere pienamente l’esistenza, circondandosi di bellezza e armonia, presentato da Antonella De Chiara. A seguire alle 18.00 Stefano Bianchi con “My David Bowie”, un racconto della rockstar attraverso suoni, immagini e sentimenti, custoditi dal rapporto speciale che l’autore aveva con il cantante, con la presentazione di Paolo Bertazzoni. Domenica 19 maggio alle 16.00, sempre all’interno della Canonica, sarà ospite Bianca Pitzorno, celebra autrice di testi soprattutto per l’infanzia, nel suo ultimo libro, “Giuni Russo. Da un’estate al mare al Carmelo”, racconta la vita della cantante “come lei stessa l'avrebbe raccontata e come di fatto la raccontò nel corso di una lunga amicizia all'autrice di questo libro”. Sarà moderata da Nicoletta Sipos. Alle 17.00 il pomeriggio prosegue con la visita guidata alla mostra “Krista Kintsugi. Armonia tra natura e uomo”, di Maria Cristina Azzarello. Un percorso espositivo con opere che sono il risultato di una continua ricerca e studio di una tecnica tradizionale giapponese millenaria, il Kintsugi, diverse sia per tecnica che manifattura. Lunedì 20 maggio al mattino, la Scuola Secondaria di Primo Grado ospita lo scrittore Gianluca Alzati, con il libro “Con il tricolore al collo”. Alla Scuola Primaria è invece in programma una lettura animata con kamishibai, a cura di Il Volo Leggero. Alle 15.00, nel giardino di via Papa Giovanni XXIII 73 (in caso di maltempo sala civica di via Colli 10), l’incontro organizzato da Auser Brianza Casatese, ospita la scrittrice Rosetta Spinelli con “La bambina della Via Mala”. Alle 20.45 nella sala civica di via Colli 10, è in programma un percorso su crescita personale, autostima ed emozioni, tenuto da Martina Mazzoleni psicologa dell’età evolutiva e psicoterapeuta, partendo dal libro “Il mondo ti aspetta”. Evento organizzato da Scuola Primavera. Martedì 21 maggio alle 15.30, il Centro di Promozione Sociale nella sede di via Pirovano 7, ospita lo scrittore erbese Emilio Magni, giornalista e profondo conoscitore del territorio brianzolo, autore di numerosi libri su cultura gastronomia del territorio. L’ultimo uscito è “La busecca e altri saporiti mangiari delle osterie”. Alle 21.00, sala civica di via Colli 10, Gianluigi Bonanomi e Canzio Dusi saranno i protagonisti di una serata dal titolo “L’intelligenza artificiale tra rischi e nuove opportunità”, organizzata da Open University.

Mercoledì 22 maggio alle 21.00, Canonica di San Salvatore di via Castello, appuntamento con il giornalista Paolo Moretti e il libro “Sangue e fango”. Una ricostruzione della strage di Erba e di quasi vent’anni di vicenda giudiziaria, con una particolare attenzione ai parenti delle vittime. Dialogherà con Paola Pioppi. Giovedì 23 maggio al mattino alla Scuola Primaria, una lezione su come si legge un giornale. Alle 21.00 in Sala civica, via Colli 10, è in programma l’incontro organizzato da Pro Loco Barzanò con Lisa Panzeri, autrice di “Indomita guerriera”. Il racconto di un’esperienza sette anni dentro e fuori dagli ospedali, iniziata a 12 anni, fino a alla proposta del trapianto di midollo. Modera la serata Carlotta Sadrinelli. Venerdì 24 maggio, nella sala civica di via Colli 10, la serata organizzata da LiberArci con Gianluca Alzati e Eleonora Acerbi, autori del libro “Quando crederai in te”. Un romanzo fantasy, ispirato a una storia vera, per parlare di anoressia con delicatezza e profondità e per portare un messaggio di speranza a chi si trova in un momento difficoltà. Infine, sabato 20 maggio, una giornata conclusiva ricca di eventi. Si parte alle in biblioteca, via Pirovano 5, con il corso di scrittura “La tv insegna ai romanzi”. I segreti della scrittura per le serie televisive, da rubare per scrivere romanzi migliori. Un laboratorio di tre ore tenuto dallo scrittore Andrea Cotti a partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria biblioteca@comune.barzano.lc.it. Alle 15.30 nella sala Civica di via Colli 10, “Silenziosi animaletti”, spettacolo di lettura teatralizzata per raccontare storie senza parole. A seguire il laboratorio “libro zitto”, costruzione di un libro bianco all’interno del quale racchiudere tutte le parole non dette e le storie mai raccontate. Riservato ai bambini tra i 4 e gli 8 anni, è organizzato da Associazione Molo e alle 18.00 da Peregolibri, in via dei Mille 25, la performance di “Slam poetry”. Spettacolo di slam poetry e libera performance poetica a cura di Andrea Corbetta. Completa e arricchisce il programma del festival, la mostra allestita all’interno della Canonica di San Salvatore “Krista Kintsugi. Armonia tra natura e uomo”, di Maria Cristina Azzarello. Il percorso espositivo ospita opere di derivazione diversa sia per tecnica che manifattura. Oltre agli oggetti restaurati in maniera ortodossa seguendo i canoni della tradizione con kin (oro) e gin (argento). La mostra può essere visitata fino a domenica 26 maggio nei seguenti giorni e orari: sabato e domenica dalle 14.00 alle 18:00, mercoledì dalle 20.30 alle 22.30, venerdì dalle 18.00 alle 20.00. Il programma completo del festival si trova sul sito del Comune di Barzanò all’indirizzo www.comune.barzano.lc.it e sui social del festival.