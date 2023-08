Lecco, si balla col giudice di X Factor e rapper Dargen D’Amico

Lecco, 29 agosto 2023 – A Lecco si balla la musica dance che pure un alieno la impara. Sabato 9 settembre Dargen D'Amico si esibirà nella città dei Promessi sposi. Uno dei più longevi e poliedrici artisti del panorama musicale italiano, cantautore e produttore discografico di successo, rapper e dj, ma anche noto personaggio televisivo, grazie alla partecipazione in qualità di giudice a X Factor Italia 2023, al secolo Jacopo Matteo Luca D'Amico, salirà sul palco allestito in piazza Giuseppe Garibaldi. La data lecchese dell'artista seguirà l'esibizione in programma questo sabato a Roma al Circo Massimo con Max Pezzali, gli Articolo 31, Colapesce Dimartino, Gazzelle, Lazza, Paola e Chiara e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Assessore all’Attrattività: “Eventi per la generazione Z”

"Lecco vuole essere una piazza musicale innovativa spiega l'assessore all'Attrattività territoriale di Lecco Giovanni Cattaneo -, con eventi per tutte le età, andando a toccare differenti gusti musicali, con un occhio particolare alla generazione Z”. Il programma della serata, prevede infatti, che oltre a Dargen D'Amico, si esibiranno i Finnegans, Summit, Hey Himalaya, Pierfrau e il collettivo lecchese Sntp. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a venerdì 15 settembre. L'evento, che comincerà alle 19 e proseguirà fino a mezzanotte, è a ingresso libero e gratuito. Maggiori informazioni e aggiornamenti su soundoflecco.it. Il concerto con Dargen D'Amico segue quelli di Irene Grandi e i Tiromancino.