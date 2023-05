Nameless: tre giorni dedicati alla musica elettronica ad Annone. Line-up completa e come arrivare

Annone Brianza – Conto alla rovescia per il Nameless Festival, la tre giorni dedicata alla musica elettronica sul lago di Annone, ormai accreditatasi come una delle rassegne più apprezzate in Europa dagli appassionati del genere.

La line-up è trasversale, con sconfinamenti nel pop e incursioni nella ricerca. Nomi nuovi, stelle internazionali e “grandi vecchi” (uno per tutti, Goldie, eroe della jungle inglese anni ‘90). Arrivato alla decima edizione, quest’anno punta a sfondare la quota di 100mila spettatori raggiunta nel 2022.

Sono quattro i palchi su cui si esibiranno oltre 100 artisti: un numero davvero imponente, tanto è vero che gli organizzatori invitano gli spettatori a comporre la loro line-up, spostandosi da uno stage all’altro.

Venerdì 2 giugno riflettori puntati sul dj berlinese Paul Kalkbrenner, idolo delle techno-heads e interprete del film Berlin Calling nel 2008 e sul già citato Goldie, disc jokey noto per la sua dentatura dorata (da qui il nome) e pilastro della scena jungle britannica fra i ‘90 e gli '00. Fra gli italiani occhio a Rosa Chemical, reduce da Sanremo, e a Ensi & Nerone.

Il giorno dopo, sabato 3 giugno, ondata tricolore con Mara Sattei, Ernia e Salmo per concludere con una notte ad alto tasso di sudore con i dj Skrillex (Usa) e gli italiani Mark & Kremont. I fan di un programma storico come il DJ Time potranno ricordare i tempi d’oro con Albertino. Attenzione anche al collettivo londinese Horse Meat Disco, titolari dell’omonimo party nella capitale britannica.

Chiusura domenica 4 giugno: spazio agli appassionati di hip-hop con Geolier e Villabanks e a quelli del lato più pop dell’elettronica, per merito di Myss Keta e Il Pagante. E i dj? Si balla con l’italiano Benny Benassi e l’olandese Hardwell.

Nameless ha voluto semplificare le cose anche per i momenti di relax fra un concerto e l’altro. Non è solo cashless ma anche “cardless”. Non servono né carte di credito, né tessere bancomat. Tutto funziona attraverso un bracciale consegnato a chi ha acquistato il pass per il festival. Viene caricato e serve come biglietto di ingresso ma anche come strumento di pagamento per snack, drink e merchandising ufficiale.

Per Nameless è stato istituito un poderoso dispositivo di sicurezza, con l’allestimento di una Centrale operativa unificata, coordinata dalla Polizia di Stato, che lavorerà in stretto raccordo con il centro direzionale della manifestazione.

Venerdì 2 giugno

Astrality, Capozzi, Claudym, Dj Hype, Ensi & Nerone, Giorgia Angiuli, Goldie, Hedex, Icy Subzero, Jengi, Joshwa, Kid Yugi, La Sad, Malaa, Matroda, Miles, Ofenbach, Olly, Paul Kalkbrenner, Rosa Chemical, Rose Villain, Sonny Fodera, Tokischa, Will Sparks, Andrea Lai, Gyrofield, Mother Inc, The Caracal Project, The Upbeats e Trust In Jungle.

Sabato 3 giugno

Albertino, Arrdee, Automhate, Byor, Catz’n’dog, Chris Lake, Clara, Dance System, Diss Gacha, Edmmaro, Ernia, Gravedgr, Horse Meat Disco, Kayzo, Kaze, Luca Agnelli, Mara Sattei, Marauda, Merk & Kremont, Mora, Neima Ezza, Rovere, Salmo, Sillyelly, Skrillex, Tredici Pietro & Lil Busso, Uniiqu3, Vieze Asbak, Amedeo Picone, Lrnz, Mattei & Omich e Shorty.

Domenica 4 giugno

070 Shake, Anna, Beatrice Quinta, Benny Benassi, Biscits, Dom Dolla, Galeffi, Geolier, Gladde Paling, Gordo, Greg Willen, Hardwell, Hu, Hugel, Il Pagante, Lost Frequencies, Maddix, Mau P, Mida, Myss Keta, NCT, Nitro, Oliver Heldens, Sam Divine, Slings, Tita Lau, Villabanks, Toy Tonics, Athlete Wippet, Gee Lane, Jaxx Tms, Kapote e Sam Ruffillo.

L’area di Annone Brianza dove si terrà il festival può essere raggiunta in auto da diverse direttrici in Lombardia, comprese – per chi arriva da fuori in aereo – le tre principali aerostazioni della regione; Malpensa, Linate e Orio al Serio: qui tutte le indicazioni. A disposizione ci sono due parcheggi: il P1 green e il P2 red.

Si può arrivare anche con i mezzi: è disponibile il servizio navetta a ciclo continuo dalle 14 alle 20 e da mezzanotte alle 3, con partenza da Lecco, in via Badoni.