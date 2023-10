Interlaghi, la 49ª edizione nel nome di Renato Dell’Era

Lecco – Nel 2024 festeggerà il mezzo secolo di vita. E se il Campionato Invernale Interlaghi è diventata una delle manifestazioni sportive più longeve e tradizionali del territorio lo deve ad alcuni soci della Canottieri Lecco, che decisero di proporre una regata di fine stagione proprio nelle acque antistanti il golfo cittadino.

Il tributo

Tra questi “padri fondatori” c’era Renato Dell’Era, imprenditore scomparso pochi giorni fa e a cui questa 49ª edizione sarà dedicata. Sullo strallo di tutte le imbarcazioni iscritte verranno annodati due cordini intrecciati – uno blu e l’altro celeste, i colori sociali della Canottieri Lecco - a ricordare l’impegno e la passione che “René” ha messo nell’Interlaghi.

Imbarcazioni nel golfo di Lecco durante l'edizione dello scorso anno

Alla presentazione ufficiale c’erano Fulvia Zanoli, compagna di sempre e i figli Nicola e Paolo, e la nipotina Alina. Con loro un commosso Marco Cariboni, presidente della Canottieri, il consigliere della sezione vela Alessio Manni, il presidente della XV Zona della Federvela Davide Ponti, l’assessore del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo, il comandante della Stazione di Lecco dei Carabinieri Angelo Di Meo ed Enea Beretta.

Il 49° campionato Invernale Interlaghi con in palio il Trofeo Autocogliati – Volkswagen si disputerà nel weekend del 4-5 novembre 2023 nel Golfo di Lecco ma mercoledì 1° novembre (a partire dalle 13.30) sarà preceduta da una “Veleggiata… Aspettando l’Interlaghi”, un prologo non competitivo tanto per prendere confidenza con il campo di regata con tanto di “birrata” al rientro in Canottieri.

La formula è sempre quella: sei prove su due giornate di regata con un mix di sport e amicizia che ha caratterizzato le passate edizioni.

Le classi

Quest’anno saranno sei le classi al via del 49° Campionato Invernale Interlaghi – Trofeo Autocogliati Volkswagen, e più precisamente: Fun (prova Nazionale), RS21, H22, J24, Meteor, Orc. per ora sono unba quarantina le imbarcazioni già iscritte.

Il programma

Sabato 4 novembre di prima mattina, alle 8.30, confidando nel Tivano, vento da Nord. Al termine delle regate, alle 19.30, la tradizionale cena dei regatanti.

Appuntamento poi la domenica, 5 novembre, sempre alle 8.30 per il resto del programma. Alle 14.30 ci saranno poi le premiazioni.