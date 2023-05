Dervio, il Ninja park sbarca sul lago di Como: è il primo in Italia

Dervio (Lecco), 3 maggio 2023 – Un parco avventura sul lago di Como. Anzi, nel lago di Como. E' il Ninja park. Ne esistono solo 12 del genere in tutto il mondo e sarà il primo del genere in Italia. Verrà installato per quest'estate a Dervio, alla Foppa.

Bagnanti e turisti si divertiranno, i derviesi ci guadagneranno. I gestori della struttura pagheranno infatti un contributo fisso di 10mila euro all'anno per i prossimi 20 anni, più fino al 40% degli incassi.

Il Ninja park è l'evoluzione dell'Acquapark sul lago varato tre anni fa, che solo la scorsa estate ha registrato 16mila ingressi. “Ora abbiamo deciso, in condivisione con il presidente dell’Autorità di Bacino Luigi Lusardi, di ampliare il progetto, realizzando il parco avventura sull’acqua – spiega il sindaco Stefano Cassinelli -. Si tratta di percorsi con diversi livelli di difficoltà sull’acqua che renderanno indimenticabile l’estate sul lago di Como per i turisti”.

Il Ninja park costa oltre 300mila euro, ma lo finanziano i privati che lo gestiranno. E' prodotto dagli austriaci di Aquaropa. “Per noi a Dervio i benefici saranno sia economici, sia di richiamo turistico con le relative ricadute positive sul comparto, senza considerare i benefici per le attività commerciali sul territorio che avranno più clienti”, prosegue il primo cittadino. Già nei prossimi giorni cominceranno i lavori per montare e installare il nuovo Ninja park.