Saldi in Lombardia al via da sabato 5 luglio 2025: 5 regole d'oro per comprare senza rischi (anche online)

Milano, 3 luglio 2025 - Per i saldi estivi, in partenza sabato 5 luglio 2025 in tutta Italia (ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, il 16 luglio) quest'anno ogni famiglia spenderà in media 203 euro, pari a 92 euro pro capite, per un valore complessivo di 3,3 miliardi di euro. Di questi, mezzo miliardo di euro verrà speso nella sola Lombardia.

La stima è di Confcommercio Lombardia e Federazione Moda Italia sulla base delle previsioni nazionali elaborate dall'Ufficio studi di Confcommercio Imprese per l'Italia. Le vendite di fine stagione, infatti, "continuano ad essere un appuntamento sentito per cittadini, turisti, imprese del settore e altre attività economiche che beneficiano dell'indotto come alberghi, bar e ristoranti" fa sapere Confcommercio Lombardia.

Alleati, secondo l'associazione di categoria, in questa cosa ai capi di fine stagione scontati, sono il digitale, da intendersi non come sostituto del negozio fisico, della relazione e dell'esperienza, ma come booster promozionale, e i flussi turistici che interessano la Lombardia". In alcune province, inoltre, i Distretti del Commercio promuovono, aperture serali ed eventi organizzati.

Numerosi i 'vademecum' con i preziosi consigli delle associazioni di categoria per non cadere in acquisti poco trasparenti e per conoscere i propri diritti come consumatore. Ecco 5 regole d'oro tra quelle evidenziate da Federazione Moda Italia, Confcommercio e Unione per la Difesa dei Consumatori - Udicon.