Barzanò, torna l'Autunno Musicale: il calendario dei concerti

Barzanò, 2 ottobre 2023 – Dall’orchestra ad archi fino a Ennio Morricone, dalla lirica verdiana alla musica da camera. Parte sabato 7 ottobre a Barzanò il tradizionale Autunno Musicale, quattro serate a ingresso libero, dedicate alla musica di qualità.

Organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune, tutti gli appuntamenti sono in programma alle 21, nell’atrio della scuola primaria di via Leonardo da Vinci 20. Il primo appuntamento è con ‘Espressione e Virtuosismo tra ‘800 e ‘900’, con gli Archi dell’Orchestra Carisch: per la prima volta, un’orchestra di dimensioni inusuali, con un programma vario che alterna brani molto noti e meno conosciuti, ma di grande valore musicale e virtuosistico. Sabato 21 ottobre spazio alla lirica con ‘Simon Boccanegra’ di Giuseppe Verdi, un’opera andata inizialmente incontro a sorti avverse, per poi ottenere un meritato riconoscimento a partire dai primi decenni del Novecento. Nel concerto del 4 novembre, la formazione Filmensemble rende omaggio a un grande compositore italiano di musiche da film ma non solo, famoso e apprezzato in tutto il mondo: Ennio Morricone. Il quarto e ultimo concerto, sabato 25 novembre, ‘W Verdi, W Rossini. I fiati virtuosi’. Con il Quintetto Escher porta sul palco la musica da camera del quintetto di fiati, con un programma dedicato ai grandi autori dell’opera italiana: Giuseppe Verdi e Gioacchino Rossini, con Ouvertures e Arie dalle loro opere.