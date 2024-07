Gli anni ‘60 dell’arte a Milano in una mostra al Palazzo delle Paure di Lecco

Lecco, 12 luglio 2024 – Da domani, sabato 13 luglio fino al 24 novembre, Palazzo delle Paure di piazza XX Settembre a Lecco, ospita una mostra che racconta un decennio straordinario, nel quale il capoluogo lombardo ha confermato il proprio ruolo da protagonista sulla scena culturale internazionale: “Milano Anni ’60. Da Lucio Fontana a Piero Manzoni, da Enrico Baj a Bruno Munari”.

La rassegna presenta 60 opere di autori quali Lucio Fontana, Piero Manzoni, Enrico Baj, Bruno Munari, Arturo Vermi, Ugo La Pietra, Gianni Colombo, Grazia Varisco e altri, capaci di raccontare e approfondire i nuovi linguaggi artistici e le ricerche rivoluzionarie, sorte a Milano in questo irripetibile momento storico, caratterizzato da un clima di grande fermento che porterà a un radicale cambiamento del pensiero creativo. “Gli anni Sessanta sono stati un decennio straordinario per Milano - spiega la curatrice Simona Bartolena – Un periodo vivacissimo, nel quale il quartiere di Brera era teatro di un costante germogliare di ricerche, movimenti, situazioni aperte al contesto internazionale”.

Il percorso espositivo racconta anche artisti meno noti al grande pubblico, ma straordinari per le loro ricerche innovative, così come luoghi fondamentali fuori dal quartiere di Brera, tra cui le Botteghe di Sesto. Inevitabilmente la mostra si chiude con un accenno al violento cambio di passo della fine del decennio. L’attentato di Piazza Fontana e tutto ciò che ne conseguì pesa come un macigno sulla città. Cambia il clima, cambia il modo di pensare all’arte, si sente la necessità di un nuovo impegno sociale e politico: siamo ormai negli anni Settanta. Ma la mostra si apre con il grande “padre” Lucio Fontana, elemento propulsore e catalizzatore di questa stagione, fondatore dello Spazialismo, movimento al quale aderiscono artisti quali Gianni Dova, Roberto Crippa, Cesare Peverelli; parallelamente, Milano dà i natali al Movimento nucleare, creato da Enrico Baj e Sergio Dangelo. La mostra è aperta martedì dalle 10 alle 14, da da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18.