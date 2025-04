A Colico nasce Falesia Selvaggia: una palestra di roccia per l'arrampicata sportiva vista lago

Colico (Lecco), 13 aprile 2025 – Non solo lago e sport d'acqua, ma anche montagna e arrampicate. A Colico, oltre che il lago di Como, svetta del resto il Legnone, il monte più alto della provincia di Lecco. E ora gli appassionati di alpinismo e quanti vogliono approcciarsi all'arrampicata hanno un'opportunità in più: la Falesia Selvaggia.

Falesia Selvaggia

Falesia Selvaggia è un'area dedicata all'arrampica sportiva, in falesia appunto. E' stata inaugurata ieri, sabato 12 aprile. Si trova a pochi passi dalla spiaggia Ontano e dalla spiaggia Selvaggia, lungo il Sentiero del Viandante, un antico percorso tra storia, cultura, natura e fede che si snoda tra Lecco e le ponte della Valtellina, un altro gioiello di Colico. E' una nuova parete attrezzata con 9 vie di salita, di varie difficoltà; da 5a a 6c, da un livello intermedio quindi, fino ad arrivare ad un livello avanzato. E' stata inoltre installata una bacheca illustrativa con tutte le informazioni utili agli utenti per facilitare l'esperienza e l'approccio.

Un luogo di sport

“Un nuovo luogo dove vivere lo sport immersi nella natura, con una vista spettacolare tra lago e montagna – spiega il sindaco Monica Gilardi -. Un grande ringraziamento ai soci del Cai di Colico Colico per il prezioso impegno a favore dei giovani e di tutti gli appassionati di arrampicata, e ai proprietari del terreno per la disponibilità è la collaborazione”. Sono stati intatti i soci del Cai di Colico ad attrezzare la falesia. Ed è a loro che bisogna rivolgersi per ulteriori informazioni. “Sarete i benvenuti per scoprire e vivere insieme questo nuovo angolo di Colico, all’insegna dello sport e del rispetto per l’ambiente – è il loro invito -. E non scordatevi l'attrezzatura”.