A Barzanò la straordinaria vita di Carla Badiali raccontata in biblioteca

Barzanò (Lecco), 14 aprile 2025 – La vita di Carla Badiali, pioniera dell’Astrattismo italiano e comasco, raccontata da Lucia Valcepina, nel libro “Primordiale bellezza”, edito da Dominioni editore, sarà protagonista giovedì 17 aprile alle 21, nella serata organizzata in biblioteca a Barzanò, in via Pirovano 5, nell’ambito del programma di Aprile Arte, durante la quale l’autrice sarà in dialogo con il giornalista Mauro Cereda.

Il libro è il racconto della straordinaria vita di Carla Badiali, artista dall'indole mite e ostinata, che sosteneva di non aver fatto la Resistenza ma solo "resistenza". Dalle serate in compagnia di astrattisti e razionalisti, in una Como fucina d’arte e modernità, alla lacerante esperienza di Mauthausen che sconvolse la sua famiglia, tra i grandi cambiamenti e le fratture che hanno segnato il Novecento, Carla Badiali dedicò la sua esistenza alla ricerca della bellezza, persino dove l’orrore prende il sopravvento.

La serata sarà anche occasione per visitare la mostra “Stanze”, di Dario Acciaretti, una serie di sorprendenti immagini realizzate con intelligenza artificiale applicata alla fotografia, che rimarranno esposte fino al 4 maggio. Inoltre all’interno della Canonica di San Salvatore, è in corso la mostra fotografica di Sergio Mozzanica, un emozionante racconto dal titolo Le quattro stagioni del Parco della Valletta, nel quale mostra un’evoluzione di paesaggi, dettagli, colori che si alternano ogni anno in un unico spazio naturale, polmone verde circondato da un vasto territorio urbanizzato, che riesce a preservare la sua genuinità. Sarà ancora aperta giovedì 17 aprile dalle 10 alle 12 e sabato 19 aprile dalle 14 alle 18.