A Barzanò in mostra i "Corpi indagati" di Vanni Saltarelli

Barzanò, 27 marzo 2024 - A Barzanò aprile è un mese interamente dedicato all’arte, con mostre, installazioni urbane, momenti per i bambini e molte altre iniziative organizzate dalla Commissione Cultura del Comune di Barzanò. Il momento inaugurale, sabato 30 marzo alle 17.00, è dedicato a Vanni Saltarelli, che apre il ciclo delle tre mostre alla Canonica romanica di San Salvatore e torna a esporre a Barzanò dopo diversi anni, con una personale dal titolo “Il corpo indagato. Opere pittoriche recenti”.

La personale sarà introdotta dal critico d’arte Luigi Consonni, profondo conoscitore dell’opera di Saltarelli. Nato a Fino Mornasco, l’artista vive e lavora a Saronno. Ha allestito almeno un centinaio di mostre in Italia, a cui si aggiungono prestigiosi inviti a livello internazionale, per i quali ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Pittore figurativo, si caratterizza per i suoi soggetti che occupano con vigore il centro della tela, anche in opere di grandi dimensioni come quelle che saranno esposte a Barzanò, tutte recenti e protagoniste di un percorso espositivo inedito.

Segni energici, colori determinati e carichi, volti ed espressioni che si deformano, e si offrono al movimento. Una capacità di coinvolgere chi guarda e di trascinarlo verso l’opera. Il segno di Vanni Saltarelli, artista generoso e appassionato nel suo lungo percorso artistico, si impone sempre con la sua forza figurativa e cromatica.

La mostra rimarrà aperta in via Castello, con ingresso libero, fino a domenica 7 aprile, con i seguenti orari: lunedì 1° aprile 14.00 - 18.00, giovedì 4 aprile 10.00 – 12.00 e 18.00 – 20.00, venerdì 5 aprile 18.00 – 20.00, sabato 6 aprile 14.00 – 18.00 e domenica 7 aprile 10.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00.