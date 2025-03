A Barzanò inizia un mese intero dedicato all’arte, tra mostre, incontri e attività per bambini

Barzanò (Lecco), 27 marzo 2025 – Un mese dedicato all’arte, con mostre, presentazioni di libri, laboratori e incontri, organizzati a Barzanò dalla Commissione Cultura del Comune in collaborazione con i firmatari del Patto per la Lettura. Si parte sabato 29 marzo alle 17.30 con l’inaugurazione della prima delle tre mostre che saranno allestite all’interno della Canonica di San Salvatore, in via Castello: Paolo M Bombonato, con Storie brevi di pendolari fantastici. Da anni, ogni giorno ritrae i pendolari della linea Trenord Milano-Canzo Asso, con deliziosi tratti ingentiliti dal colore sfumato. Sarà aperta al pubblico fino a domenica 6 aprile, con i seguenti orari: domenica 30 marzo 10.30-19.00, martedì 2 aprile 20.30-22.30, giovedì 10.00-12.00, sabato 14.30-22.00 e domenica 10.30-19.00.

Domenica 30 marzo in biblioteca, via Pirovano 5, debutta la suggestiva mostra fotografica Stanze, di Dario Acciaretti. Immagini realizzate con un computer e software per l’elaborazione delle immagini, che fanno anche uso dell’intelligenza artificiale. Potrà essere vista fino al 3 maggio con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì 15.00 – 18.00, giovedì e domenica 10.00 – 12.00, sabato 9.00 – 12.00.

Giovedì 10 aprile, alle 21.00 in biblioteca, il Acciaretti terrà un incontro su “Fotografia dell’intelligenza artificiale: impatto nelle arti creative”, con Andrea Vaccarella, ingegnere informatico esperto di tecnologie digitali. Sempre in biblioteca, giovedì 17 aprile alle 21.00, Lucia Valcepina presenta Primordiale bellezza: la vita di Carla Badiali, pioniera dell’Astrattismo italiano e comasco, dall’indole mite e ostinata, che sosteneva di non aver fatto la Resistenza ma semplicemente “resistenza”, moderata da Mauro Cereda.

Da Peregolibri, via dei Mille 25, per tutto il mese di aprile sono in mostra le opere della serie Zodiaco Floreale dell’illustratrice Lisa Fiorello, in arte Fiordaliso. I dodici segni dello zodiaco sono rappresentati in chiave florigrafica, ossia secondo il linguaggio dei fiori ottocentesco codificato da Charlotte del Latoure. Aperto da lunedì a sabato 8.00-12.30 e 15.30-19.30. Sabato 26 aprile alle 16.00 da Peregolibri, Lisa Fiorella terrà una performance teatrale con slam poetry e illustrazioni su proiettore.

La seconda mostra ospitata dalla Canonica di San Salvatore, con inaugurazione sabato 12 aprile alle 17.30, è dedicata alla fotografia di Sergio Mozzanica, fotografo professionista, da sempre alla ricerca di uno stile personale, attraverso il quale ama documentare i suoi viaggi e il territorio che gli appartiene. E’ autore di un emozionante racconto: Le quattro stagioni del Parco della Valletta, allestita fino al 19 aprile: domenica 13 aprile 10.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00, giovedì 17 aprile 10.00-12.00 e sabato 14.00 – 18.00. Il ciclo di mostre si conclude con due personali allestite in contemporanea all’interno della Canonica di San Salvatore da sabato 26 aprile a domenica 4 maggio: Energie sottili, opere pittoriche di Anna Silenzio, e una retrospettiva di Angelo Bellini, artista scomparso nel 2022: Alternanze. Sabato 26 aprile inaugurazione alle 17.30, poi domenica 27 10.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00, giovedì 1° maggio 10.00-12.00 , sabato 3 14.00 – 18.00 e domenica 4 10.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00.

Infine i laboratori per bambini: sabato 5 aprile, alle 15.00 in biblioteca, Fluo Paint, organizzato da Associazione Molo, info e iscrizioni associazionemolo@gmail.com. Da Peregolibri, sabato 12 aprile alle 10.00, Peregolibri, Giulia Nava con Disegniamo la mappa di Barzanò: ogni bambino traccerà la propria mappa inserendo i principali siti culturali d’interesse del paese, con un tocco di fantasia. Sabato 19 aprile alle 10.00, Sara Arosio terrà un laboratorio di illustrazione. Info e iscrizioni redazione@peregolibri.it