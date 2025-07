Abitazioni svaligiate: un arresto

Un 41enne georgiano, già detenuto per altri motivi NEl carcere di San Vittore, è stato arrestato in quanto gravemente indiziato del reato di furto aggravato in abitazione in concorso. Il provvedimento è scattato dopo i risultati delle indagini avviate dai carabinieri del Nor-Aliquota operativa della Compagnia di Vimercate, a seguito di alcuni furti in appartamento commessi lo scorso inverno nel Vimercatese. Gli autori si introducevano nelle abitazioni mediante effrazione, rubando beni di valore e oggetti preziosi. L’attività investigativa, svolta da dicembre 2024 al marzo di quest’anno, ha permesso di raccogliere diversi elementi a carico di due soggetti di nazionalità georgiana, ritenuti responsabili di sei distinti furti avvenuti a Cavenago, Caponago e Bernareggio.

L’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe presenti nelle città dove sono stati commessi i reati si è rivelata fondamentale. Alla luce dei dati investigativi acquisiti e dei gravi indizi di colpevolezza documentati a carico di entrambi gli indagati, la Procura della Repubblica di Monza ha quindi richiesto al gip l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata accordata nei confronti di uno dei due, già gravato da analoghi precedenti di polizia, nei confronti del quale è stata riconosciuta la piena sussistenza delle esigenze cautelari. Il connazionale è stato deferito in stato di libertà.

R.M.