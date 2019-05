Lecco, 31 maggio 2019 – Ecco gli appuntamenti del week end e della settimana a Lecco.



LIBERI DI RESPIRARE - Viene inaugurata questa sera, venerdì, alle 18 alla Torre Viscontea, in piazza XX Settembre a Lecco, la mostra "Liberi di respirare: amianto killer". I volontari del

Gruppo Aiuto Mesotelioma con gli studenti e i professori del Liceo artistico Medardo Rosso hanno allestito un’esposizione che rappresenta il risultato di un percorso di formazione degli studenti sulle tematiche dell’amianto e dei danni che questo materiale può provocare. La mostra, a ingresso libero, è aperta e visitabile fino a domenica 16 giugno, il martedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 14.30 e da giovedì a domenica dalle 15 alle 18.



CENA DELLA FRATERNITA' UNIVERSALE - Questa sera, venerdì, alle 21 nel rione di Chiuso è in programma la Cena della fraternità universale offerta di concerto dall’Associazione Casa sul Pozzo e dal Centro Culturale Assalam due realtà presenti e operanti a Chiuso. Una cena all’aperto, servita all’incrocio tra via Molini e via don Morazzone, dopo via Del sarto: un momento conviviale che vuole unire e aggregare, una testimonianza di ospitalità e di scambio tra culture e fedi, confermato dal menù offerto, fatto delle specialità delle due culture, polenta, spezzatino e cous cous.



LA GIORNATA DELLO SPORT – Coni Point Lecco, con il patrocinio del Comune di Lecco e la collaborazione degli organizzatori di Lecco Sport Experience, promuove per domenica 2 giugno dalle 10 alle 17.30 a Lecco in piazza Giuseppe Garibaldi, piazza XX Settembre e piazza Mario Cermenati, la XVI Giornata Nazionale dello Sport. Nelle tre piazze del centro cittadino saranno presenti e rappresentate numerose federazioni sportive nazionali: la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Scacchista Italiana, la Federazione Italiana Gioco Bridge, la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Pugilato, la Federazione Italiana Motociclismo, la Federazione Italiana Attività Subacquee, la Federazione Italiana Discipline Armi Sportive, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, oltre a CSI Lecco e Panathlon Lecco.



FESTA DELLA REPUBBLICA - Le celebrazioni ufficiali per il 73° anniversario della Fondazione della Repubblica prendono inizio alle 9, in lungo Lario Isonzo, dove si tiene l’alzabandiera a cui segue, alle 10, presso l’Auditorium Casa dell’Economia di via Tonale, la cerimonia istituzionale con la lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica e la consegna di ventisette Medaglie d’Onore e tre Diplomi dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. La cerimonia è allietata dall’intrattenimento musicale del Corpo Musicale Giovanni Brivio di Rancio diretta dal maestro Fabio Giannese. Alle ore 21 il Cconcerto della Repubblica nell’Auditorium Casa dell’Economia, via Tonale, offerto dall’associazione LTM, eseguito dalla Lake Como Philarmonic Orchestra diretta dal maestro Roberto Gianola, direttore dell’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, con il soprano Hiroko Morita.



MOSTRE - “Un archivio in-vita: famiglia e lavoro nelle carte di Giuseppe Riccardo Badoni”: un percorso espositivo, allestito nel campus universitario del Politecnico di Lecco, che racconta attraverso fotografie e documenti d’archivio, oggetti personali, filmati storici e interviste, la storia di un uomo, di una famiglia e di un’azienda che ha reso grande il territorio lecchese nel mondo. Visitabile fino al 28 giugno.

“Berenice Abbott | TOPOGRAPHIES”: mostra fotografica che presenta 80 immagini in bianco e nero di una delle figure artistiche più interessanti e celebrate del Novecento, esponente della straight photography. L’esposizione ripercorre le tre fasi della carriera della Abbott illustrando il suo percorso artistico dai ritratti da allieva nello studio di Man Ray, sviluppando un proprio stile ritrattistico alla descrizione della New York in trasformazione al tema della scienza, convinta della validità di fotografare i fenomeni scientifici, tanto che il suo lavoro fu riconosciuto dal Physical Science Study Committee e fu assunta dal Massachussets Institute of Technology. A completare questo percorso per immagini sarà visibile il documentario a lei dedicato “A view of the 20th century” realizzato da Kay Weaver e Martha Wheelock nel 1992. Visitabile fino all’8 settembre.

PLANETARIO - Venerdì 31 alle 21 proiezione in cupola “Ercole e dintorni, là dove si dirige il sole”. Sabato 1 alle 15 e alle 16.30 “Alla scoperta del cielo con il Piccolo Principe” per il sabato dei bambini dai 3 ai 7 anni. Domenica 2 alle 16 proiezione in cupola “Il cielo profondo di fine primavera”.



VENERDI' 31 MAGGIO - Alle 18.45 a Villa Gomes “Aperitivo in Blues” con concerto del



SABATO 1 GIUGNO - Dalle 13.30 alle 18 e domenica 2 dalle 8.30 alle 15.30 si svolge la Regata Velica “Coppa Città di Lecco”.

Dalle 15.30 alle 21.30 a Lecco la decima “ResegUp”, la gara di corsa in montagna con partenza dal Lungolario Isonzo, salita fino in vetta al Resegone a quota 1877 metri e discesa di nuovo verso la città con arrivo in piazza Cermenati.

Alle 11 a Palazzo Belgiojoso l’inaugurazione della mostra “Il vento della libertà” con l’esposizione del materiale scenografico del musical sulla Resistenza lecchese a cura della scuola media Don Ticozzi e del liceo artistico Medardo Rosso.

DOMENICA 2 GIUGNO - Dalle 10 nella zona del ponte Kennedy il “XI Motoincontro di moto d’epoca”.

Dalle 9 alle 18 a Lecco sul lungolago Cesare Battisti è allestito il mercatino della creatività.



ESTATE A LECCO - Presentata l’edizione 2019 della rassegna di eventi estivi promossa dal Comune di Lecco “E.state a Lecco”. Le novità di quest’anno sono il Cinema sull’Acqua, il Festival dell’Ambiente in programma dal 13 al 15 settembre, “Le parole Valgono. Festival della lingua italiana”, in occasione della Festa di Lecco dal 4 al 6 ottobre. Durante l’estate l’offerta dei poli museali lecchesi è potenziata con le mostre ospitate alla Torre Viscontea, a Palazzo delle Paure e a Palazzo Belgiojoso. Il 13 giugno alle 18 a Villa Manzoni viene presentato il nuovo allestimento delle sale della Galleria Comunale d’Arte con le nuove donazioni, mentre il Planetario civico di Lecco propone per tutta l’estate, accanto alla consueta programmazione, i campus di astronomia per i bambini. Sono previste visite guidate alla chiesa e al convento di Pescarenico e al campanile di San Nicolò, mentre sabato 3 e domenica 4 agosto nella sede del polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano si tiene ItLUG Lecco 2019 l’esposizione di costruzioni Lego. Ad agosto torna l’attesissimo festival delle meraviglie ad alta quota “Con la testa all’insù!”, mentre a settembre riparte il consolidato festival Immagimondo e Manifesta.

Grande spazio anche alla musica con il Festival tra Lago e Monti, il Festival di Bellagio e del Lago di Como, il festival Musica dell’Acqua, il festival Suoni Mobili e il Lecco Jazz Festival (Anthus, Kinga Glyk, Christian Sands Trio), che quest’anno, il 28 luglio, vede esibirsi sul palco di piazza Giuseppe Garibaldi uno dei pilastri del jazz italiano, il trombettista Paolo Fresu. Giovedì 6 giugno spazio all’anteprima del “Nameless”, il festival di musica elettronica che si terrà dal 7 al 9 giugno a Barzio, con un dj set in piazza XX Settembre a Lecco, mentre altre manifestazioni musicali troveranno spazio nell’ambito del Lecco Summer Festival - Giugarock, che coinvolgerà i giovani artisti emergenti, con il concerto per il World’s Refugee Day 2019.

Sabato 20 luglio torna l’appuntamento con la Notte Bianca.

Tante anche le iniziative a carattere sportive: a giugno la regata velica “Coppa Città di Lecco”, la ResegUp, la partecipatissima gara di corsa in montagna giunta alla sua 10^ edizione, Lazzoduro 2019 l’atteso motogiro non competitivo di endurance, la 6^ Grignetta Vertical e l’8° Challenger Master Lecco di ciclismo. A luglio la 7^ Maratona del calcio e il 18° Thriathlon Sprint Città di Lecco. Ad agosto la Regata delle Lucie e a settembre la 7^ Runvinata Skyrace, la 7^ Vertical del Magnodeno, la 20^ Jumbo Run Lecco e l^8 Scigamatt.

Non mancaa il Cinema in piazza a cura di LTM, il Festival d’Animazione Fantasmagorie e i momenti istituzionali.

Opportunità e iniziative per trascorrere il periodo estivo sono organizzate per gli over 60 dal Giglio con al 7^ edizione di Estate insieme over 60. Appuntamenti per i più piccoli e per le famiglie, per gli over 60 e mercatini sul lungolago per un estate da vivere per tutte le età.

SEMINARIO FORMATIVO - Giovedì 6 giugno dalle 10 alle 12.30 nella sala consiliare del Comune di Lecco si tiene l’evento informativo europeo “L’Europa: una opportunità per i Comuni. I Seav provinciali e finanziamenti europei”. Organizzato da Provincia di Lecco e Comune di Lecco nell’ambito del progetto Lombardia Europa 2020, realizzato da Regione Lombardia, Anci Lombardia e Provincia di Brescia e finanziato dal Fondo sociale europeo, il seminario intende fornire gli strumenti necessari a cogliere le opportunità della progettazione europea e favorire l’accesso ai fondi comunitari, facilitando le occasioni di crescita del territorio in un momento di riassetto istituzionale e di lenta ripresa economica.