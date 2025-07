Motociclista sbranato da un orso in Romania, Omar Farang Zin ha filmato la sua morte: “Che bello, viene verso di me”

Varese – Una tragedia che poteva essere evitata si è consumata giovedì sulla Transfăgărășan, una delle strade più spettacolari della Romania. Omar Farang Zin, turista italiano di 48 anni, è stato ucciso da un’orsa mentre tentava di nutrirla, documentando con il proprio cellulare gli ultimi istanti della sua vita. L’uomo, classe 1976, è impiegato alla Sea all’aeroporto di Malpensa: dopo trent’anni come autista dei mezzi sulle piste era stato promosso a coordinatore di scalo.

L’attacco dell’orsa

L’uomo aveva percorso la strada montana in motocicletta, godendosi il paesaggio e incontrando gli orsi che abitualmente scendono dalla foresta in cerca di cibo dai passanti. Il giorno precedente aveva già avvistato almeno due esemplari e aveva deciso di tornare nel medesimo luogo per rivederli.

Giovedì mattina, Farang Zin si è fermato in un parcheggio dove un’orsa si trovava insieme ai suoi cuccioli. Nonostante la presenza della prole – circostanza che rende gli orsi particolarmente aggressivi – l’italiano ha deciso di avvicinarsi per offrire del cibo agli animali. Le immagini pubblicate sui social network mostrano chiaramente la pericolosa prossimità raggiunta dall’uomo.

“Ecco l’orso! Che bello! Sta venendo verso di me”, sono state le ultime parole di Farang Zin, registrate nel video che ha continuato a girare fino al momento dell’aggressione. L’orsa, imprevedibile come tutti gli animali selvatici, ha attaccato l’uomo trascinandolo per circa 60 metri in un burrone.

Omar Farang Zin in una foto pubblicata su Facebook

Il racconto dei testimoni

Alcuni automobilisti presenti hanno assistito all’intera scena e hanno immediatamente allertato i soccorsi chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti gendarmi, vigili del fuoco e guardie forestali, ma per l’italiano non c’è stato nulla da fare.

“È sceso dalla moto e ha offerto del cibo all’orso”, ha spiegato Armand Chiriloiu, direttore della Direzione Forestale di Argeș. "È stato trovato anche il telefono del turista italiano, che conteneva alcune foto scattate prima dell’attacco. Con l’orso che si avvicinava, si avvicinava. Con foto, primi piani".

L’orsa è stata successivamente abbattuta a colpi d’arma da fuoco, mentre le forze dell’ordine hanno pattugliato la zona per allontanare i turisti che si erano radunati per osservare la fauna selvatica.

I messaggi di cordolio

Dopo la notizia, sono decine le persone che hanno scritto messaggi di cordolio sulla pagina Facebook di Omar, dove aveva documentato il suo viaggio con foto e video. “Il dolore che lasci è inimmaginabile, come farò a non sentirti? Dovevamo vederci al tuo ritorno, me l’avevi promesso! Omar, mi mancherai tanto”, scrive Monica Ranzini.

Il problema degli orsi in Romania

La tragedia evidenzia un problema ben noto della Transfăgărășan: nella zona vivono 112 orsi, quattro volte superiore al numero ottimale. “La strada è molto trafficata e turisti da tutta Europa vengono appositamente in questo luogo per vedere gli orsi in natura”, ha dichiarato Dragoș Ionescu, responsabile del Fondo per la Caccia. “Vengono per fotografarli, vengono per dar loro da mangiare e la stessa tragedia può accadere in qualsiasi momento”.

L’incidente di Omar Farang Zin rappresenta un drammatico promemoria dei rischi legati all’interazione con la fauna selvatica, soprattutto quando si sottovaluta la pericolosità di questi magnifici ma letali predatori.