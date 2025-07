Musica e svago ma anche confronto e dialogo sul tema della sclerosi

Musica, stand gastronomici, divertimento ma anche solidarietà: dal 4 al 6 luglio torna la festa dell’ Associazione italiana sclerosi multipla (Aism). Nei giardini della sede bresciana dell’associazione, in via Strada Antica Mantovana saranno tre le serate dedicate allo svago, all’incontro tra soci, volontari, simpatizzanti e sostenitori, per vedere da vicino l’impegno dell’associazione al fianco delle persone con sclerosi multipla, per scoprire il futuro delle attività della sezione provinciale e la Carta dei Diritti delle persone colpite dalla malattia. Domenica alle 18 un momento sarà dedicato al confronto con la dottoressa Silvia Baroni, psicologa, riservato ai giovani under 40. Durante l’iniziativa i partecipanti potranno di mettersi nei panni delle persone con sclerosi multipla grazie al laboratorio esperienziale “Senti come mi sento“. Nella serata di venerdì 4 luglio si esibirà Corpo estraneo Nomadi tribute band, sabato 5 luglio saliranno sul palco Musikanto, mentre l’ultima sera, domenica 6 luglio, musica dal vivo con l’Associazione Culturale Musicale T& Co. F.P.