Concerto Bruce Springsteen, questa sera la seconda data a San Siro: la scaletta, gli speech anti-Trump e i mezzi pubblici

Milano, 3 luglio 2025 – Bruce Springsteen serve il bis. Questa sera, a partire tassativamente dalle 20, il Boss si esibirà nella seconda data milanese del 2025 dopo il rinvio del doppio appuntamento dello scorso anno per i problemi alle corde vocali del cantante. Il primo concerto, quello del 30 giugno, è stato un grande successo di pubblico e critica dove non sono mancati riferimenti alla politica da parte del 75enne cantautore del New Yersey che ha ancora una volta palesato, senza giri di parole, la sua antipatia per Donald Trump.

Alcune parti del discorso di Trump condivise su Instagram da Olivia Wilde

Inseriti nella scaletta come speech, gli attacchi al presidente degli Usa non mancheranno nemmeno questa sera quando San Siro si riempirà dei fan che avevano acquistato il biglietto per la data del 3 giugno 2024: 13 mesi esatti di attesa per il consueto sold-out (attese 58mila persone tra cui ancora una volta tanti vip) nello stadio che lo ha visto sul palco già sette volte a partire dall’epico evento del 1985.

Il mitico concerto del 1985 a San Siro: fu la prima volta in Italia per il Boss

La scaletta

Ma torniamo al presente e allo spettacolo di questa sera al fianco dell’immancabile The E Street Band – Little Steven ha superato i problemi fisici e ci sarà proprio come il 30 giugno – con cui il Boss dovrebbe rivisitare la scaletta del 30 giugno con qualche “sorpresa” come solito fare nelle seconde date nella stessa città. Sarà comunque un calibrato mix di pezzi storici entrati nella memoria collettiva e brani tratti dagli album più recenti, in una tre ore di vibrante musica live.

Lonesome Day

Prove It All Night

Land of Hope and Dreams

Death to My Hometown

No Surrender

Rainmaker

Atlantic City

The Promised Land

Hungry Heart

My Hometown

Youngstown

Murder Incorporated

Long Walk Home

House of a Thousand Guitars

Growin' Up

My Love Will Not Let You Down

Darlington County

Working on the Highway

I'm on Fire

Because the Night

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Born in the U.S.A.

Born to Run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the Dark

Twenth Avenue Freeze-Out

Twist and Shout

Chimes of Freedom

Gli ingressi

Live Nation e Barley Arts, le società che organizzano il concerto, comunicano che l’ingresso a San Siro sarà consentito dalle 17 e che l’inizio dello show è fissato per le 20. I promoter raccomandano i fan di arrivare con anticipo a San Siro. “È consigliato raggiungere l’area con i mezzi pubblici, che in occasione dei concerti verranno potenziati”, si legge in un comunicato stampa diffuso da Live Nation. Le fermate della metropolitana suggerite sono San Siro Stadio sulla linea lilla, da dove si raggiunge comodamente lo stadio in qualche minuto, o Lotto sulla linea lilla o sulla linea rossa: in questo caso bisognerà percorrere a piedi viale Caprilli, una ventina di minuti, sotto un sole che si annuncia cocente. Come ad ogni concerto a San Siro Atm predispone un piano speciale per la mobilità che prevede un orario prolungato del servizio serale e la chiusura di alcune fermate della metropolitana: Segesta e San Siro Ippodromo a fine concerto.