Sandro Tonali e Giulia Pastore: matrimonio da favola sul lago di Como. Come sono andate cerimonia e festa

Cernobbio, 3 luglio 2025 – Per lui è stata la stagione della rinascita. Impreziosita, a pallone momentaneamente in soffitta, dal coronamento del suo sogno d’amore. Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle United e della Nazionale, si è sposato con la storica fidanzata Giulia Pastore, influencere da 130mila follower su Instagram, la persona che più gli è stata vicina nel momento più complicato della sua vita, da calciatore e no. Ovvero l’anno e rotto di squalifica per la violazione della normativa sulle scommesse.

Le nozze

Tonali, che con il Milan nel 2022 vinse il diciannovesimo scudetto, e Pastore si sono sposati a Cernobbio, splendida località del lago di Como, prediletta dai vip dello sport e dello spettacolo (ma anche dalla gente comune con una certa disponibilità economica) come sede di matrimoni e ricevimenti.

Le nozze sono state celebrate con rito religioso nella chiesa di San Vincenzo, proprio in riva al lago. Successivamente gli invitati si sono spostati a Villa Erba, la splendida dimora ottocentesca in cui il regista Luchino Visconti trascorse parte della sua infanzia.

Giulia ha indossato abito bianco con corpetto e lungo strascico realizzato dall’atelier bresciano Revenge. Un look completato con gioielli Crivelli. La mezzala del Newcastle, club del Nord dell’Inghilterra con cui quest’anno ha vinto la Coppa di Lega, ha optato per un classico smoking firmato Giorgio Armani. Il catering è stato a cura del ristorante stellato Da Vittorio.

Fra gli invitati vecchi e attuali compagni di squadra, ma anche il capo delegazione della Nazionale, l’ex portiere della Juventus Gigi Buffon, presente insieme alla moglie Ilaria D'Amico e apparso particolarmente scatenato in balli nelle poche foto filtrate sui social network.

Il post Instagram con cui Sandro Tonali e Giulia Pastore annunciarono il matrimonio ai loro follower

I ricordi

Tonali nelle sue stories ha condiviso solo una suggestiva immagine di due mani sinistre – la sua e quella di Giulia – con la fede all’anulare. Più soddisfazione ai suoi follower ha garantito Pastore, condividendo anche momenti dal backstage, come il video in cui si concede un “piantino” – parole sue – mentre le viene preparata l’acconciatura.

Oppure un momento del ricevimento in cui gli sposi, insieme a tutti gli invitati, intonano “Nel blu dipinto di blu”, sventolando in aria fazzoletti e tovaglioli bianchi. Non sono mancati reel dell’uscita dalla chiesa, con la coppia “incorniciata” da un arco di fiori bianchi. Splendida la torta a tre piani – anche questa comparsa in un video condiviso dalla sposa – con pan di spagna, panna e frutti rossi.

E, alla fine, gli sposi si sono misurati con la preparazione dei tipici paccheri alla Vittorio, per tutti gli invitati, con tanto di padellone e mantecatura live. Ultimo dettaglio, rivelato da molte delle foto condivise, durante il ricevimento la sposa ha abbandonato le scarpe da cerimonia per sistemarsi in più comodi stivali da cowboy bianchi.