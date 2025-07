Suoni, voci e arte. Quattro concerti di musica classica

Strumenti ad arco e fiati, accanto alle voci armoniche dei cantanti. Sono i protagonisti della nuova edizione di "Music in the Church", il festival che torna a Gravedona ed Uniti ogni sabato di luglio alle 19. Da sabato 5, il programma propone quattro concerti di musica classica all’interno della Chiesa romanica di Santa Maria del Tiglio, con ingresso gratuito.

Protagonista del primo concerto sarà il ClarinETnsemble, un quartetto di clarinetti e clarinetto basso, con Pino Maggio, Luisa Travaglini, Paola Catale e Claudio Geniale, che spazierà tra diversi stili musicali: da Mozart, Bizet e Brahms a Miller, Morricone e Piazzolla e altri ancora. Sabato 12 luglio, Vento dell’Est, con Daisy Citterio al flauto ottavino e Viliana Dimitrova Ivanova all’arpa: porteranno un repertorio con musiche tradizionali, valzer e danze popolari, che spaziano da Dvorak a Ciajkovskij. Sabato 19 luglio salirà sul palco la Corale Laurenziana "Giocondo D’Amato", diretta dal Maestro Ezio Molinetti, con un programma di musica sacra per voci femminili dal medioevo a oggi. Fondata nel 1936 a Chiavenna, è una formazione a voci femminili e si dedica alla musica polifonica, sacra e profana, dal 1500 a oggi.

Il quarto e ultimo appuntamento, sarà sabato 26 luglio con il duo violoncello e clarinetto Stefania & Fabio Massimo, padre e figlia: al festival porteranno un repertorio con musiche di Bach, Beethoven, Lefèvre. Il festival, con la sua location, è pensato per creare un connubio tra arte a musica, in un’atmosfera suggestiva: la direzione artistica è di Maurizio Moretta, maestro e direttore dell’Istituto Civico Musicale Alto Lario.

L’organizzazione dell’iniziativa è gestita dall’associazione Pro Loco Gravedona, in collaborazione con Comune e parrocchia. Il festival è anche occasione per visitare e conoscere la chiesa di epoca romanica di Santa Maria del Tiglio, con la sua singolare facciata, è nata come battistero delle pieve, si trova in un’area esterna al centro abitato, a ridosso del lungolago.

