Lecco, 13 aprile 2020 – Non si deve uscire, ma a Pasquetta si può rispettare la tradizione delle passeggiate in mezzo al verde, delle visite ai musei e ai luoghi d'arte, degli spettacoli e del cinema insieme direttamente da casa. Sono molte infatti le proposte virtuali per continuare a godere delle bellezze paesaggistiche, storiche e culturali del territorio nonostante la restrizioni per fronteggiare la pandemia di coronavirus.



SIMUL – I curatori del Sistema museale urbano lecchese propongono la “Visita guidata virtuale ai musei del Simul”: ogni giorno, dal lunedì al venerdì viene presentata una sala, un reperto o una curiosità legati alla storia dei poli museali lecchesi tramite i canali social, dove ogni fine settimana vengono postate altre opere degli artisti presentati durante la settimana. Quest'oggi, lunedì di Pasquetta, è in programma al Museo di Storia naturale la presentazione della figura del fondatore Carlo Vercelloni. Domani, martedì, è la volta di un nuovo video sulla storia archeologica del Lecchese e sui relativi reperti del Museo di Archeologia. Mercoledì tocca quindi a “La mia famiglia” di Orlando Sora alla Galleria d'arte di Villa Manzoni, giovedì a “Mediterraneo” di Franco Fontana alla Galleria d'arte di Palazzo delle Paure e venerdì a “Elementarwesen” di Alfredo Chiappori sempre Palazzo delle Paure. Con il fotografo Stefano Pensotti si può invece scoprire la mostra a lui dedicata alla Torre Viscontea fino allo 22 marzo scorso.



PLANETARIO CIVICO – Con gli astrofili del gruppo Deep Space è possibile rivedere diverse conferenze sul canale Youtube dedicato: #iorestoacasa... a riveder le stelle...; Stazione spazialeiInternazionale: tra scienza e fantascienza; Il più grande spettacolo dopo il big bang...; Donne stellari, un 8 marzo cosmico; L'esplorazione degli asteroidi; 60 anni dal lancio di Laika e l'epopea degli animali nello spazio e Perché il tramonto è rosso? Le domande più semplici sul cielo. C'è poi la nuova rubrica “Star break”, cinque minuti tra le stelle e per i più piccoli è disponibile un nuovo appuntamento con lo “Spazio Arte”.



BIBLIOTECA CIVICA - Sul fronte della lettura è stato esteroil servizio di biblioteca digitale MLOL, permettendo di effettuare il download di 4 ebook al mese per utente e, dunque, raddoppiando il numero mensile di volumi scaricabili, oltre ad offrire una vasta collezione “open” che non prevede un numero limitato di download. Per utilizzare il servizio occorre essere iscritti al Sistema bibliotecario. In questi giorni le pagine Facebook del Sistema bibliotecario e della Biblioteca civica sono inoltre quotidianamente aggiornate con proposte di ebook, audiolibri, quotidiani e riviste presenti in MediaLibraryOnLine, oltre che con le segnalazioni delle più interessanti iniziative di solidarietà digitale da parte delle biblioteche del nostro territorio e degli editori.

La casa editrice La Nave di Teseo mette a disposizione gratis, registrandosi a questo collegamento, un'intera annata della rivista di fumetti Linus in versione digitale. A questo collegamento è invece disponibile il PDF del numero 0 della rivista “Pantagruel” con testi e racconti di vari autori dedicati al “pane”.

Fumetti nei Musei , progetto del MiBAC pensato per i bambini e i ragazzi che partecipano ai laboratori museali, aderisce all’iniziativa #iorestoacasa e #ioleggoacasa, proponendo ogni giorno un fumetto della collezione ambientato in un museo italiano, in formato digitale gratuito, disponibile a questo collegamento.

Biancoenero Edizioni aderisce a #solidarietàdigitale mettendo a disposizione contenuti gratuiti per bambini e ragazzi (ebook, audiolibri, videoletture e font).

A questo collegamento è disponibile il download gratuito dell’in-book “Io resto a CAAsa. Corona Virus: impariamo come comportarci e coloriamolo insieme”, realizzato da Edizioni HOMELESS BOOK per aiutare genitori e bimbi ad affrontare l'emergenza sanitaria.

Per gli amanti dei fumetti, alcune case editrici propongono la lettura gratuita o in download di un ricco catalogo: Sergio Bonelli Editore propone “Un Bonelli al giorno” con un fumetto ogni giorno disponibile per 24 ore, da Tex a Zagor, da Dylan Dog a Martin Mystère; Astorina il suo Diabolik; ReNoir Comics Padre Brown e un’antologia di racconti su Don Camillo a fumetti e Corrierino delle famiglie; Feltrinelli Comics pubblicha invece due volumi alla settimana leggibili e scaricabili ogni martedì.

L'UNESCO concede l’accesso libero alla sua biblioteca digitale mondiale: un tesoro inestimabile che raccoglie testi, foto, registrazioni e filmati, mappe, raccontando in sette lingue il patrimonio culturale del pianeta. Oltre 19 mila i contenuti provenienti da biblioteche e archivi di 193 Paesi.

PARCO DEL MONTE BARRO – Dal Parco regionale del Monte Barro regalano due eccezionali gite virtuali! Sono i documentari "Un parco da vivere" e "Archeologia di un enigma" realizzati completamente dal giornalista Stefano Golfari e pubblicati sul canale Youtube del Parco. I filmati sono usciti da qualche anno, nel 2014, quando il presidente era Federico Bonifacio. Sono stati molto apprezzati tanto da partecipare il primo alla "Mostra internazionale dei documentari sui parchi Sondrio festival", il secondo alla Rassegna internazionale del Cinema archeologico di Rovereto.



POLITECNICO DI MILANO - Il Politecnico di Milano ha avviato la rassegna online “20e20 2020”, un palinsesto di eventi culturali e di divulgazione scientifica in diretta streaming, organizzato in rubriche in onda ogni martedì e giovedì alle 18.30: PoliMI virtual tour alla scoperta dell’architettura e dell’urbanistica della città e della regione; Lezioni in Biblioteca con i docenti che illutrano il patrimonio librario della Biblioteca storica del Politecnico; PoliMI tribute: per ricordare alcuni personaggi di rilievo legati al Politecnico di Milano; Lezioni al Politecnico con pillole di divulgazione scientifica; Invito al cinema con approfondimenti e commenti dedicati ai film su tematiche politecniche presenti e scaricabili su RaiPlay e PoliMI for kids il sabato alle 11 con brevi lezioni, esperimenti e attività manuali. Il programma completo è consultabile a questo collegamento.



RAGNI DI LECCO - E' disponibile “Rivotra Mahery” l’ultimo video pubblicato dai Ragni di Lecco dedicato alla spedizione in Madagascar. Il Gruppo propone ogni settimana sul proprio canale Youtube le versioni integrali e gratuite dei film delle loro imprese e spedizioni in giro per il mondo. Un bel modo di passare il tempo alla scoperta delle bellezze mozzafiato delle montagne e dei paesaggi di tutto il mondo.

VILLA GREPPI - Proseguono gli appuntamenti letterari in diretta streaming dell’IterFestival organizzato dal Consorzio Brianteo Villa Greppi di Monticello Brianza. È possibile seguire le dirette con autori, artisti e giornalisti a questo collegamento, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Villa Greppi.



CAMMINO DI SANT'AGOSTINO - L'Associazione Cammino di Sant’Agostino propone un’esperienza di “trekking virtuale”, a volo di nibbio in 10 minuti, lungo il Sentiero del Viandante da Abbadia Lariana a Colico: 48 km di cammino a piedi tra il Lario e i monti delle Prealpi orobiche col suggestivo sottofondo musicale a ritmo di valzer del Bel Danubio Blu di Johann Strauss. Il video è disponibile a questo collegamento.