Dramma della solitudine, anziana trovata morta in casa a Brescia

Brescia, 1 luglio 2025 – Un dramma della solitudine si è consumato in un appartamento di Brescia, dove i Carabinieri della Compagnia cittadina, supportati dai Vigili del Fuoco, hanno trovato il corpo senza vita di una signora anziana. La donna dovrebbe essere morta alcuni giorni fa. Le cause sono naturali. Non è escludibile che il caldo sia stato una delle cause.

La vittima, una signora di cui non sono ancora stati resi noti nome ed età, non rispondeva al telefono da giorni. Per questo motivo alcuni conoscenti hanno deciso di chiamare il numero unico per le emergenze 112, a cui hanno chiesto aiuto, spiegando la situazione. I tecnici della centrale di Brescia hanno mandato sul posto i militari, che non potendo accedere all’abitazione, hanno chiamato i pompieri. Questi ultimi sono entrati con l’ausilio di una scala.

La donna è stata trovata riversa a terra, già deceduta. Pur essendo il decesso attribuito a cause naturali, gli investigatori non escludono che le temperature elevate degli ultimi giorni abbiano giocato un ruolo decisivo. Gli anziani, quando le temperature si alzano, percepiscono meno la sete e sudano meno, accumulando calore corporeo. Il sangue diventa più denso, aumentando il rischio di ictus e infarti. Molte persone, in città, vivono sole e non sono adeguatamente preparate ad affrontare l’emergenza caldo. È sempre consigliato bere molto e evitare di uscire nelle ore più calde e di esporsi al sole.