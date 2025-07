Laura Pausini a sorpresa al Forum di Assago duetta con Rauw Alejandro

Milano, 1 luglio 2025 – Laura Pausini è salita a sorpresa sul palco dell'Unipol Forum di Milano a fianco di Rauw Alejandro, impegnato nella tappa europea del Cosa Nuestra World Tour. Insieme si sono esibiti per la prima volta live sulle note di 'Se fue', cover del rapper portoricano che ha riportato al successo mondiale una delle indimenticabili hit dell'artista italiana più premiata del mondo, tanto da regalarle un posto d'onore nella prestigiosa Hot 100 di Billboard Usa, prima e unica artista italiana a raggiungere questo risultato. Il pubblico ha accolto la performance con entusiasmo, rendendo virale sui social il duetto, che ad oggi è entrato nei trend di tutto il mondo latino americano.

Se Fue ovvero Non c’è

Laura Pausini sul palco al fianco di Rauw Alejandro nella tappa europea del Cosa Nuestra World Tour all' Unipol Forum di Milano, 30 giugno 2025. ANSA/Nicolas Loretucci/Ufficio Stampa +++ NPK +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++

La canzone "Se Fue" di Laura Pausini è la versione spagnola del successo della cantautrice italiana "Non c'è" che è stato il secondo singolo estratto dall'album di debutto di Laura Pausini el 1993. La canzone, che parla della fine di una relazione, è diventata un successo internazionale: già nel 1994 venne realizzata una versione in lingua spagnola intitolata, appunto Se fue.

Nel 2023, il rapper di Portorico Rauw Alejandro ha eseguito una versione cover di "Se Fue" durante i Latin Grammy Awards, di cui l’artista è stato 2 volte vincitore e 4 volte nominato, rendendo omaggio alla canzone e alla sua interprete originale, Laura Pausini. Se fue si traduce come ‘se n’è andato’, e il testo corrisponde alla versione italiana di Non c’è: parla del dolore per la perdita di un amore.