Casorezzo, inaugurata la nuova Diramazione Ossona della SP128: l'opera tanto attesa ora realtà

Casorezzo (Milano), 1 luglio 2025 - Oggi è stato ufficialmente inaugurato e aperto al traffico il nuovo tratto della Strada Provinciale 128, noto come "Diramazione di Ossona", che si estende dal chilometro 2+750 al chilometro 3+787 nel territorio comunale di Casorezzo. Un intervento infrastrutturale di rilevante importanza per la viabilità locale, pensato per alleggerire il traffico automobilistico ed evitare l’attraversamento del centro abitato da parte dei mezzi di passaggio. La realizzazione della nuova tratta è frutto della sinergia tra enti locali: un accordo tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Casorezzo ha infatti reso possibile la costruzione di oltre un chilometro di strada, con una superficie bituminata di 9.000 metri quadrati. L’investimento complessivo è stato di 1.865.000 euro, dei quali 1.765.000 a carico della Città metropolitana, mentre la quota restante è stata sostenuta dal Comune. Soddisfazione è stata espressa dalla consigliera delegata alla Mobilità e alle Infrastrutture della Città metropolitana di Milano, Daniela Caputo, che ha sottolineato il valore strategico dell’opera: “Questa infrastruttura moderna e sostenibile non solo contribuirà a decongestionare il traffico di Casorezzo, ma accompagnerà anche lo sviluppo del territorio. La riqualificazione garantirà inoltre maggiore sicurezza agli automobilisti che percorrono ogni giorno questo tratto. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per migliorare progressivamente la rete stradale metropolitana”. Con l’apertura della Diramazione Ossona, il Comune di Casorezzo compie un passo avanti decisivo nella gestione della mobilità urbana, puntando su una viabilità più efficiente, sicura e rispettosa del contesto urbano.