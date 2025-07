Dramma a Garlasco, perde il controllo della moto e finisce in un fosso in secca: morto 77enne

Garlasco (Pavia), 1 luglio 2025 – Stava percorrendo la provinciale 206 in territorio di Garlasco in sella al suo scooter Yamaha T-Max quando ne ha improvvisamente perso il controllo, uscendo di strada e finendo in un fosso in secca. Un 77enne è morto oggi pomeriggio (martedì 1 luglio) intorno alle 16. Vani i soccorsi: il decesso è stato constatato sul posto.

L’uscita di strada è avvenuta intorno alle 15.45. Dai primi rilievi sembra che il motociclista avesse appena completato il sorpasso di un pullman quando all’improvviso ha perso il controllo del suo scooter che a quel punto, anziché seguire la strada, ha proseguito dritto uscendo dalla sede stradale e finendo in fosso, in questa stagione in secca, che si torva attiguo alla provinciale e accanto al quale scorre una strada sterrata che conduce in aperta campagna.

Per l’uomo non c’è stato scampo: quando sul posto sono arrivati il personale medico del 118 e una ambulanza della Croce Garlaschese, aveva già cessato di vivere.