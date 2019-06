Lecco, 28 giugno 2019 – Ecco gli appuntamenti del week end e della settimana a Lecco



LECCO JAZZA FESTIVAL - Il palco di piazza Giusppe Garibaldi è pronto ad ospitare il Lecco Jazz Festival, la rassegna di musica jazz giunta alla quarta edizione: quest'anno il festival presenta una sezione speciale dedicata ai giovani artisti internazionali. Ad aprire la rassegna, martedì 2 luglio alle 21, il “crooner del jazz mediterraneo” Anthus: cantante, arrangiatore e compositore siciliano, è una delle voci maschili jazz più apprezzate in Spagna. In quintetto proporrà un concerto che mescola il jazz contemporaneo con le sonorità mediterranee creando un suono meticcio. Venerdì 12 luglio alle 21 di scena il talento della bassista polacca Kinga Glyk, poco più che ventenne, ha all’attivo centinaia di concerti ed è considerata una stella nascente nel panorama jazz e blues europeo. Venerdì 19 luglio alle 21 sul palco il cantante londinese di origine afro-caraibiche Randolph Matthews con il suo “Afro Blues Project”, una miscela originale tra jazz, blues, soul, beatbox e sonorità etniche Domenica 28 luglio il gran finale con il trombettista Paolo Fresu, nome di punta nel panorama jazz internazionale.



FESTA DEL LAGO E DELLA MONTAGNA - Domenica si celebra la Festa del Lago e della Montagna, la tradizione sempre attesa e amata dell'ultima domenica di giugno. Una giornata ricca di iniziative che culminano la sera con la processione religiosa alle 21.30 che, partendo dalla Basilica di San Nicolò, prende poi il largo avanzando nelle acque con al seguito le tipiche imbarcazioni lariane Lucie fino a concludersi con la tradizionale benedizione del lago. Alle 22.30 dal lungolago cittadino si può ammirare l'atteso spettacolo pirotecnico,a cui quest'anno, in omaggio alle nostre montagne, seguirà Montagne di luci e di colori, un'iniziativa promossa da Spacecannon SNe in collaborazione con il Comune di Lecco, che consentirà di ammirare alcune cime e pareti rocciose "sotto una nuova luce". Fin dal mattino è allestito dalle 10 in lungo Lario Cesare Battisti il mercatino della creatività, dalle 14.45 è possibile apprezzare la città dall'alto con le visite guidate al campanile di San Nicolò, mentre in piazza Giuseppe Garibaldi con Ltm sfilano durante il giorno le auto d'epoca. Nel pomeriggio, in coincidenza con le celebrazioni mondiali dell'Asteroid Day, al Planetario civico di Lecco si tiene alle ore 16 lo "Spettacolo d'impatto" proiettato in cupola. Sempre alle 16, le esibizioni dei paracadutisti sul bacino lecchese del lago e alle 18 il concerto "Atlantica, musica per unire" a cura del corpo musicale Alessandro Manzoni. Sempre alle 18 è possibile fare “Un salto in montagna” partecipando alle visite guidate al nuovo polo espositivo della montagna allestito all'interno di Palazzo delle Paure, con ingresso libero su prenotazione. Infine, ore 20, la regata promozionale delle Lucie organizzata dal Gruppo Manzoniano Lucie sarà protagonista delle nostre acque.



LA SAGRA DI PESCARENECH - Da giovedì 4 a domenica 14 luglio torna la festa della comunità parrocchiale di Pescarenico, l’amata Sagra de Pescarenech che, giunta alla sua 35esima edizione, propone attività ludiche, musicali, religiose e sportive, con i tornei di volley e calcio per i più giovani e di bocce per gli adulti. Sabato 6 al pomeriggio, tempo permettendo, tutti in piazza Era per l’arrivo della tradizionale regata dei Batei, le tipiche imbarcazioni dei pescatori lariani e per un momento fatto di attività proposte da realtà educative e sociali del quartiere coordinate dal Giglio. La giornata si concluderà in oratorio con una cena speciale a base di pietanze preparate seguendo le antiche ricette dei pescatori. Durante la sagra troveranno spazio anche i festeggiamenti per il 50° di ordinazione sacerdotale di monsignor Franco Cecchin.



MOSTRE - Ultimi due giorni per visitare la mostra “Leonardo patrimonio culturale del Lario”, l’esposizione che celebra Leonardo da Vinci attraverso le pagine dei codici Atlantico e Windsor, con una quarantina di pannelli recanti gli studi della grafia di Leonardo e dei testi che parlano del territorio del Lario, insieme agli schizzi, ai disegni e agli studi che il genio toscano ha dedicato alle montagne, alla fauna, alla flora e all'acqua. Visitabile venerdì dalle 8.30 alle 19 e sabato dalle 8.30 alle 11.30.

Franco Cardinali. Inquietudine necessaria: fino al 1° settembre il Palazzo delle Paure di Lecco ospita la mostra antologica curata da Raffaella Resch dedicata alla figura di Franco Cardinali. L’esposizione ripercorre la produzione del pittore ligure attraverso una selezione di oltre quaranta opere, che vanno dai lavori della metà degli anni ’50 fino alle grandi enigmatiche tele degli ultimi anni.

Nel segno della montagna. Nuove donazioni alla Fototeca del Si.M.U.L.: la mostra allestita nella sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure propone gli scatti di Federico Mariani, Giuseppe Pessina, Ausonio Zuliani, Giandomenico Spreafico, Giuliano Cantaluppi, Pietro Sala, Raffaele Bonuomo e Giovanni Ziliani, fotografi eccezionali, che nel lontano passato e nell’attualità presente, hanno saputo restituire l’immagine-simbolo della montagna: da quella delle imprese eroiche dell’alpinismo e della società montana del tempo, a quella contemporanea del turismo sciistico o delle profonde riflessioni sulla memoria che riverbera nelle sue tracce. Una montagna segno della natura come dell’uomo, dello spirito e dell’immaginario di un territorio, quello di Lecco, che fin dagli albori l’ha eletta a proprio emblema. Un panorama naturale che la storia ha reso paesaggio spirituale. Visitabile fino al 17 novembre.

Mediterraneo sacro. Fotografie di Davide Pagliarini: la mostra allestita alla Torre Viscontea affronta il tema del sacro e della sua ricerca, attraverso gli scatti del fotografo Davide Pagliarini realizzati lungo lo scenario del Mediterraneo, dalla Francia al Portogallo, dalla Spagna alla Grecia. La mostra è visitabile fino al 28 luglio, il martedì e il mercoledì dalle 9:30 alle 14, da giovedì a domenica dalle 15 alle 18.

“Berenice Abbott | TOPOGRAPHIES” : mostra fotografica che presenta 80 immagini in bianco e nero di una delle figure artistiche più interessanti e celebrate del Novecento, esponente della straight photography. L’esposizione ripercorre le tre fasi della carriera della Abbott illustrando il suo percorso artistico dai ritratti da allieva nello studio di Man Ray, sviluppando un proprio stile ritrattistico alla descrizione della New York in trasformazione al tema della scienza, convinta della validità di fotografare i fenomeni scientifici, tanto che il suo lavoro fu riconosciuto dal Physical Science Study Committee e fu assunta dal Massachussets Institute of Technology. A completare questo percorso per immagini sarà visibile il documentario a lei dedicato “A view of the 20th century” realizzato da Kay Weaver e Martha Wheelock nel 1992. Visitabile fino all’8 settembre.



PLANETARIO CIVICO - Venerdì alle 21 conferenza “L’esplorazione degli asteroidi” a cura dell’ingegnere aerospaziale Laura Proserpi. Domenica alle 16 proiezione in cupola “Spettacolo d’impatto”.



VENERDI' - Alle 21 per Fantasmagorie - piccola rassegna di cinema d’animazione “Video Mapping” proiezioni animate di “Quarantana” di Igor Imhoff sulla facciata di Palazzo delle Paure.



SABATO - Dalle 11 sul lungolario Cesare Battisti è allestito il mercatino della creatività e in piazza Giuseppe Garibaldi si terrà l’esposizione di auto e moto.



DOMENICA – In piazza Giuseppe Garibaldi la sfilata delle auto d’epoca. Dalle 10 sul lungolario Cesare Battisti il mercatino della creatività. Alle 18 in piazza Giuseppe Garibaldi il concerto “Atlantica. Musica per unire” del corpo musicale Alessandro Manzoni - Città di Lecco.



MARTEDI' - Alle 21 al Palazzo delle Paure la conferenza di approfondimento a ingresso libero “L’America e il mito del viaggio, la scoperta di istanti normali fra documento e racconto” a cura di Piero Francesco Pozzi e Luigi Erba. Alle 21 in piazza Giuseppe Garibaldi il concerto di debutto del Lecco Jazz Festival con Anthus Jazz Quintet.



MERCOLEDI' - Per Fantasmagorie - piccola rassegna di cinema d’animazione alle 21.15 in piazza Giuseppe Garibaldi 1969-2019: Se guardi in alto c’è ancora la luna: proiezione di “Una fantastica gita” (Nick Park, Gran Bretagna, 1989, 23’) e “Wallace &Gromit - La maledizione del coniglio mannaro” (Nick Park e Steve Box, Gran Bretagna/Usa, 2005, 85’).



GIOVEDI' - Per Fantasmagorie - piccola rassegna di cinema d’animazione alle 21.15 in piazza Garibaldi 1969-2019: Se guardi in alto c’è ancora la luna: approfondimento dello “Sbarco sulla Luna: impresa scientifica o finzione cinematografica?” - Parte I a cura di Loris Lazzati (Planetario di Lecco - Gruppo Astrofili DEEP Space) e proiezione di “First on the Moon” (Aleksej Fedorcenko, Russia, 2005, 75’). Alle 21 appuntamento con lo shopping di sera in centro a Lecco.