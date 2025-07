Lecco, al lavoro con la motosega: giardiniere si taglia una gamba

Lecco, 2 luglio 2025 – Un lavoro pericoloso nonostante l'età più vicina agli 80 che ai 70. Questa mattina un giardiniere di 76 anni si è infortunato mentre stava tagliando alcune piante a Lecco. Si è tagliato una gamba con una motosega. Ha rischiato grosso, perché la prognosi per lui è di 30 giorni. Ora è ricoverato in ospedale.

L'incidente sul lavoro è successo intorno alle 9 in via Bruno Buozzi, vicino al centro sportivo comunale del Bione. Il 76enne, che si è quasi amputato da solo una gamba e non si è reciso la femorale per pochi centimetri appena, è stato soccorso dai sanitari dell'automedica di Areu e dai volontari della Croce verde di Bosisio Parini. Dopo aver bloccato l'emorragia dall'arto inferiore lesionato, lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale, al vicino Alessandro Manzoni, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e dove i medici gli hanno suturato la ferita. Non è in pericolo di vita, ma è stato ricoverato.

Prima che ristabilisca ci vorranno diverse settimane, perché la prognosi al momento è di un mese. Su quanto successo stanno ora compiendo le dovute verifiche gli ispettori del servizio di Sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats della Brianza, per accertare il rispetto delle normative di sicurezza e l'utilizzo di tutti i dispositivi di protezione. Al vaglio pure il suo contratto di lavoro, per capire come mai un 76enne fosse al lavoro.