Dramma a San Martino Siccomario, auto finisce nel canale: morta la donna al volante

San Martino Siccomario (Pavia), 2 luglio 2025 - Quando la sua auto è stata vista nel canale a bordo della strada, per lei non c'era ormai purtroppo più nulla da fare. E' stata trovata già priva di vita la donna al volante di una Fiat 600 bianca, uscita di strada in via Piemonte a San Martino Siccomario. Non sulla strada principale, ma sulla stretta stradina sterrata che porta al Pura Vida Farm, noto in zona per il "Villaggio delle zucche" in autunno ma sempre attivo come area per eventi, con ristorante, piscina e campi da tennis, con gli spazi che in questo periodo di giorno vengono utilizzati più che altro come centro estivo per bambini.

L'allarme è stato lanciato verso le 14 di oggi, mercoledì 2 luglio, da un altro automobilista in transito, che ha notato tra gli alberi il colore bianco dell'utilitaria uscita di strada e finita nel fossato. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorsi sanitari di Areu, sia con l'ambulanza che con l'auto medica con il rianimatore a bordo, oltre ai vigili del fuoco, per il recupero del mezzo, e la Polstrada di Pavia, che ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

E' stato constatato il decesso sul posto e non si esclude che l'uscita di strada possa essere stata una conseguenza di quello che nel gergo dei soccorritori viene definito un malore primario, con la perdita di conoscenza, e magari anche già la morte, che potrebbe essere precedente all'incidente. Si sarebbe in ogni caso trattato di un'uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti.

L'incidente è avvenuto in corrispondenza di una semicurva, con l'utilitaria che sembrerebbe aver proseguito la sua corsa dritta, senza seguire la strada, finendo nel canale che scorre parallelo alla carreggiata. La tipologia della strada sembrerebbe limitare l'andatura dei mezzi in transito, rendendo poco probabile l'ipotesi di una perdita di controllo dell'auto per velocità eccessivamente elevata. Al momento sono ancora in corso le verifiche della Polstrada per l'identificazione certa della vittima, se corrispondente all'intestataria dell'auto.